circle x black
Cerca nel sito
 

Come sta Francesca Fialdini dopo gli infortuni a Ballando: "Con le costole faccio fatica"

La concorrente in una clip di 'Ballando segreto' ha svelato se tornerà in gara

Francesca Fialdini e Giovanni Pernice - fotogramma/ipa
Francesca Fialdini e Giovanni Pernice - fotogramma/ipa
20 novembre 2025 | 14.31
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Come sta Francesca Fialdini? La concorrente, in gara con Giovanni Pernice a Ballando con le stelle, è stata costretta a fermarsi temporaneamente a causa degli infortuni riportati al piede e alle costole.

In una clip di 'Ballando segreto', Fialdini non ha nascosto l'amarezza per il ritiro temporaneo: "Aver annunciato il ritiro non nego che mi ha lasciato una certa amarezza". Fortunatamente, Pernice le ha ricordato che rimane sempre la possibilità del ripescaggio: "Guarda sempre il bicchiere mezzo pieno, non mezzo vuoto…", ha detto il maestro.

"Il piede sta meglio, adesso cammino", ha detto Fialdini aggiornando il pubblico sulle sue condizioni di salute. "Le costole invece non stanno bene, faccio ancora fatica soprattutto di notte o quando tossisco", ha detto. In puntata la conduttrice Rai aveva spiegato di essersi fratturata tre costole: "La frattura è scomposta. Non abbiamo altra scelta che fermarci. Dobbiamo aspettare che si formi callo osseo, il medico non mi ha raccomandato altro".

La conduttrice ha poi spiegato che tipo di percorso sta facendo per recuperare in fretta, tra fisioterapia e una serie di antidolorifici e antinfiammatori per placare il dolore. Poi ha scherzato: "I miei colleghi non credono che io stia male. Mi incontrano nei corridoi 'Ma non tu stai male... se io avessi i tuoi stessi problemi...'", poi ha ammesso di aver ricevuto solidarietà da Andrea Delogu e Paolo Belli: "Gli altri dieci invece...", hanno scherzato.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
francesca fialdini giovanni pernice milly carlucci ballando con le stelle
Vedi anche
Il Papa ad Assisi, arrivato alla Porziuncola per incontrare i Vescovi - Video
"Per i cristiani perseguitati e la libertà religiosa", Montecitorio si veste di rosso - Video
Roma, l'ingorgo al Colosseo lo risolve la suora "pizzardone": "Faccio il vigile, così vi mando a casa prima" - Video
Carfagna presenta proposta di legge per orfani di femminicidio: "Stato non deve lasciarli soli" - Video
Firmato il nuovo contratto di medici e sanitari - Video
Coldiretti: "Prezzi agricoli in picchiata, le aziende rischiano di fallire"
Stati generali salute Lazio, Rocca: “Lavoro dei tavoli continuerà, a testa bassa per risposte ai cittadini” - Video
News to go
Salta trattativa ex Ilva, sindacati proclamano 24 ore di sciopero
Unipol apre sede a Bruxelles, Cimbri: "Leggi sempre più fatte in Ue"
News to go
Influenza, già colpiti 1,7 milioni di italiani
News to go
Maltempo in Friuli, Coldiretti: oltre mille ettari di cereali e ortaggi sott'acqua
News to go
Telemarketing, dal 19 novembre stop a chiamate commerciali da finti cellulari italiani


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza