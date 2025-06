Il brano sarà presentato in anteprima alla cerimonia di apertura dell'opening match dei Mondiali per Club a Miami

La Fifa avrà un inno ufficiale, che sarà presentato in anteprima alla cerimonia di apertura dell'opening match dei Mondiali per Club a Miami. Ad annunciarlo i due interpreti del brano, 'Desire', Robbie Williams e Laura Pausini.

Il brano è stato scritto dallo stesso Williams, ambasciatore ufficiale Fifa per la musica, che ha voluto coinvolgere la collega italiana per interpretarlo. "L'energia di questo brano cattura lo spirito del calcio", dice Pausini in un video condiviso dal presidente Fifa Gianni Infantino sui social. Entrambi gli artisti si sono detti "onorati di far parte di questo momento insieme ai tifosi di calcio di tutto il mondo".