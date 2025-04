"A 16 anni ho avuto un gravissimo incidente, ho chiesto a Dio di non farmi morire"

"Ho visto la luce bianca, meravigliosa. Ma ho chiesto a Dio di non farmi morire". Filippo Bisciglia, conduttore di Temptation Island, a Obbligo o verità racconta l'esperienza vissuta da ragazzo, quando ha rischiato di morire dopo un incidente. "Mio nonno è morto molto giovane e dico che mi ha salvato la vita", dice Bisciglia rispondendo a Alessia Marcuzzi.

"Poco dopo la sua morte ho avuto un incidente. Non sto scherzando, ho visto quella famose luce bianca di cui si parla sempre. Io l'ho vista, io ero di fronte a questa luce meravigliosa e ho cominciato a parlare con Dio: 'Ho 16 anni, non farmi morire'. Mi vengono i brividi a raccontare", si interrompe il conduttore.

"Ho detto in quel momento 'nonno, aiutami tu'. Mi sono svegliato in ospedale, davanti a me avevo mio padre che piangeva. Una persona mi ha travolto sulla Colombo, a Roma. Mi sono rotto due ossa della testa, la mandibola...", dice ancora.