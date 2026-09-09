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Temptation Island, Filippo Bisciglia insultato (di nuovo) dopo la puntata: cosa è successo

I commenti ricevuti dopo l'ultima puntata del docu-reality andata in onda su Canale 5

Filippo Bisciglia - fotogramma/ipa
Filippo Bisciglia - fotogramma/ipa
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09 settembre 2026 | 17.53
Marica Di Giovanni
LETTURA: 4 minuti

Filippo Bisciglia è stato nuovamente attaccato sui social dopo la puntata speciale di Temptation Island, andata in onda lunedì 7 settembre su Canale 5. Il conduttore del docu-reality ha ricevuto diversi commenti negativi da parte dei telespettatori, che lo hanno accusato di aver preso le parti di Sabrina durante il confronto con l'ex fidanzato Giovanni.

"Filippo ti adoro, ma l'anno prossimo non difendere più le donne come Sabrina o Soraya perché perdi parecchi punti", ha scritto un utente sotto l'ultimo post condiviso dal conduttore. "Voglio vedere come si comporta Filippo lunedì prossimo con la sua protetta Soraya", si legge in un altro commento.

Il riferimento è anche al confronto tra Soraya e Cristian, andato in onda nel corso dell'ultima puntata di luglio. Durante il quale la discussione si era fatta particolarmente accesa, tanto da spingere Bisciglia a intervenire. Il conduttore aveva preso le parti di Soraya, un atteggiamento che aveva fatto discutere il pubblico. I telespettatori infatti avevano considerato quella difesa immotivata, considerando il percorso discutibile della giovane nel docu-reality di Canale 5.

Nella puntata speciale, invece, Bisciglia ha mostrato vicinanza a Sabrina, abbracciandola dopo il confronto con Giovanni. Il conduttore aveva inoltre rimproverato l'ex fidanzato per essersi agitato dopo che Sabrina gli aveva mostrato alcune prove che confermano una sua infedeltà in passato.

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filippo bisciglia temptation island canale 5
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