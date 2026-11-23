A dieci anni dall'ultimo album di inediti, Filippo Graziani torna con 'Verso Casa', un disco che intreccia memoria e futuro. La 'casa' del titolo è quella della sua infanzia in Romagna, dove vive ancora la madre, ma è anche un luogo simbolico di affetti e musica. Dopo quindici anni trascorsi a portare sul palco il repertorio del padre Ivan Graziani, il cantautore, ospite di AdnInterview, torna a raccontarsi in prima persona, in un album che raccoglie ricordi e frammenti di vita destinati idealmente al figlio Ludovico.