circle x black
Filippo Magnini nel cast di Ballando con le stelle: "Milly arrivo"

L'annuncio in un video pubblicato sui canali social del dance show di Rai 1

Filippo Magnini - Fotogramma/IPA
Filippo Magnini - Fotogramma/IPA
23 agosto 2025 | 11.14
Redazione Adnkronos
Filippo Magnini entra ufficialmente nel cast di 'Ballando con le stelle'. L'annuncio è arrivato con un video postato sul profilo Instagram del dance show di Milly Carlucci. La prossima gara di Magnini non sarà in piscina, ma sulla pista da ballo.

Ma è in acqua, con cuffia e occhialini, che l'ex nuotatore ha scelto di comunicare la sua partecipazione al programma, in onda su Rai 1: "Milly arrivo", dice nel video ironico.

Il nome di Filippo Magnini va aggiungersi agli altri concorrenti annunciati nei giorni scorsi: Fabio Fognini, Barbara d'Urso, Nancy Brilli, Martina Colombari, Francesca Fialdini, Marcella Bella, Rosa Chemical, Andrea Delogu e Maurizio Ferrini, in arte la signora Coriandoli.

Tag
Ballando con le stelle Filippo Magnini milly carlucci rai 1
