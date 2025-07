Fondazione Cinema per Roma lancia nuova arena, dal 21 luglio al Torrino: atteso Paolo Virzì

La Fondazione Cinema per Roma porta la settima arte nelle periferie della Capitale con una nuova arena presso il Torrino, a ingresso gratuito: dodici le proiezioni in programma da lunedì 21 luglio a venerdì primo agosto. 'Stardust - Cinema all’aperto sotto una polvere di stelle!', che si terrà nell’ambito dell’Estate Romana 2025, è promossa da Roma Capitale, Assessorato alla Cultura, con il coordinamento del Dipartimento Attività Culturali. L’arena, posizionata in via del Pianeta Terra 4 (Municipio IX), ospiterà, giovedì 24 luglio, uno dei maggiori registi del cinema italiano, Paolo Virzì, che sarà protagonista di un incontro con il pubblico prima della proiezione di 'Siccità', una delle sue opere più recenti, presentata fuori concorso alla 79esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia.

Il programma dell’arena sarà inaugurato, lunedì 21 luglio, da 'E.T. l’extra-terrestre', capolavoro di Steven Spielberg, una delle più grandi fiabe raccontate fino a oggi dal cinema. La rassegna ospiterà inoltre due classici della storia della settima arte come 'Hollywood Party' (23 luglio) e 'La pantera rosa' (30 luglio), entrambi di Blake Edwards, proiettati a cent’anni dalla nascita del loro indimenticabile protagonista, l’attore britannico Peter Sellers. Si terranno inoltre le proiezioni di due celebri commedie legate al mondo della musica come 'Yesterday' di Danny Boyle (27 luglio) e 'Scrivimi una canzone' di Marc Lawrence (31 luglio) e di un’emozionante avventura familiare come 'Captain Fantastic' di Matt Ross (25 luglio), valsa a Viggo Mortensen la candidatura come Miglior attore protagonista all’Oscar.

Fra i titoli del cinema italiano, oltre al già citato 'Siccità', ci sarà 'Io e il secco' (28 luglio), opera prima di Gianluca Santoni che oscilla tra dramma e commedia, un viaggio nella paura e nel mistero delle relazioni fra padri e figli. Il programma sarà completato da una serie di titoli del grande cinema d’animazione come 'La famiglia Addams' di Greg Tiernan e Conrad Vernon (22 luglio), 'Mostri contro alieni' di Rob Letterman e Conrad Vernon (26 luglio), 'La sposa cadavere' di Tim Burton e Mike Johnson (29 luglio), 'Hotel Transylvania' di Genndy Tartakovsky (primo agosto).