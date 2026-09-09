Dopo il sold out registrato in poche ore per il concerto del 26 ottobre prossimo all’Unipol Arena di Bologna, i Fontaines D.C. confermano il forte legame con il pubblico italiano annunciando due nuovi appuntamenti per l’estate 2027. La band irlandese sarà protagonista il 18 giugno al Rock in Roma, presso l’Ippodromo delle Capannelle, e il 19 giugno a Milano nell’ambito di I-Days Milano, all’Ippodromo Snai San Siro. Due occasioni per ascoltare dal vivo i brani di 'Dopamine Chamber', il nuovo album della band in uscita il 16 ottobre via XL Recordings. I biglietti saranno disponibili per la vendita generale alle 10:00 di venerdì 11 settembre, su https://fontainesdc.com/pages/live. L’artist pre-sale inizierà alle 11:00 di giovedì 10 settembre qui

I Fontaines D.C. — Grian Chatten, Carlos O’Connell, Conor Curley, Conor Deegane Tom Coll — pubblicheranno il loro quinto album, 'Dopamine Chamber' il 16 ottobre via XL Recordings. Prodotto da James Ford, è il seguito di 'Romance' del 2024, certificato platino nel Regno Unito Romance — e rappresenta il suono di una band che si allontana con decisione dal linguaggio chitarristico dei suoi primi dischi per approdare alla sua musica più seducente di sempre.

Anticipato dal primo singolo 'Marianne', l’album arriva come una costellazione dietro ondeggianti sospiri di smog: ballate potenti, melodie che brillano attraverso l’oscurità. In un mondo che scivola verso il collasso, si chiede come il piacere muti in mezzo al pericolo — e cosa la nostra ricerca di esso riveli su di noi. "L'album in sé è una sorta di camera della dopamina - ha detto Chatten -. Tu entri al suo interno e noi testiamo su di te questi diversi brani musicali in grado di alterare la mente o l'umore".