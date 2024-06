Il Frontman dei Foo Fighters all'attacco dell'icona della musica pop del momento, Taylor Swift. Durante una recente esibizione dei Foo Fighters allo stadio Wembley a Londra, Dave Grohl ha ironizzato sul successo che sta riscuotendo la Swift nell'ambito della sua tournée, affermando dal palco, di fronte a migliaia di fan che il loro può essere chiamato "The errors tour": ''So che stiamo scherzando sul tour di Taylor Swift, ma state attenti: non vorreste mai subire l'ira di Taylor Swift o degli swifties'', ha detto ironico l'ex batterista dei Nirvana. ''Noi dovremmo intitolare il nostro tour 'The errors tour', non 'The eras tour', perché ho alle spalle diverse ere e qualche fottuto errore. Giusto un paio, questo perché noi suoniamo davvero'', ha continuato Grohl facendo intendere al pubblico che la sua band, suonando dal vivo, può incorrere in errori a differenza della Swift.

Dave Grohl appeared to take a swipe at Taylor Swift's "The Eras Tour" during Foo Fighters' show in London on Saturday, saying, "We like to call our tour the 'Errors Tour' ... Because we actually play live." → https://t.co/XCVADm4VfB pic.twitter.com/BBNB4gDqtz — CONSEQUENCE (@consequence) June 23, 2024

E ha continuato: "Vi piace la musica rock'n'roll dal vivo? Siete nel posto giusto''. Ma la risposta della Swift non si è fatta attendere. La pop star a Wembley, dove si è esibita per tre sere consecutive (il 21, 22 e 23 giugno) ha elogiato pubblicamente la sua band, dicendo: "Ogni singolo membro della mia band e del mio team suonerà dal vivo per tre ore e mezzo per voi, e se lo meritano. Lo stesso vale per gli artisti che saliranno sul palco con me''.