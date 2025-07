Foto con dedica di Marilyn Monroe venduta per oltre 21mila dollari

Un piccolo frammento della vita privata dell'attrice Marilyn Monroe (1926-62) ha riacceso l'interesse dei collezionisti di memorabilia di Hollywood: una rara fotografia firmata, scattata per il passaporto nel 1954, è stata battuta all'asta da RR Auction di Boston per la cifra di 21.655 dollari (circa 19.922 euro).

La storia dietro questo cimelio è tanto affascinante quanto intima. Solo due settimane dopo aver sposato la leggenda del baseball Joe DiMaggio, Marilyn si recò il 29 gennaio 1954 al Federal Building di San Francisco per ottenere il passaporto in vista della loro luna di miele in Giappone. Ma il momento romantico fu interrotto da un intoppo burocratico: mancavano le foto richieste per il documento.

A risolvere la situazione fu proprio DiMaggio, che corse in una vicina sala giochi su Market Street, da dove tornò con alcune fotografie appena sviluppate. Una di queste, un'immagine vintage opaca di dimensioni 5,7 x 7 cm, ritrae Monroe in posa composta, lo sguardo diretto verso l'obiettivo. Sulla foto si legge una dedica scritta con penna a sfera rossa: "To Mr. Bolds, Thanks and my warmest regards, Marilyn Monroe DiMaggio" ("Al signor Bolds, grazie e i miei più calorosi saluti, Marilyn Monroe DiMaggio").

"Marilyn Monroe era un'icona globale, anche in qualcosa di apparentemente ordinario come una foto per il passaporto", ha commentato Bobby Livingston, vicepresidente esecutivo di RR Auction. "Ma questo scatto la mostra anche come una neosposa alle prese con la confusione della vita reale. È una rara finestra sulla storia di Hollywood".

La firma ha un valore storico particolare: porta il cognome "DiMaggio", che Monroe avrebbe abbandonato poco tempo dopo a seguito della separazione dalla star del baseball, avvenuta nello stesso anno. Il viaggio in Giappone, infatti, fu solo in parte una luna di miele: Monroe lo trasformò anche in un impegno professionale, esibendosi per le truppe statunitensi in Corea, mentre DiMaggio offriva consulenze a squadre di baseball nipponiche.

Questo piccolo scatto, nato quasi per caso tra un imprevisto e una corsa contro il tempo, è oggi una preziosa testimonianza di una delle coppie più iconiche del secolo scorso e di un’America in bilico tra sogno hollywoodiano e realtà quotidiana.

(di Paolo Martini)