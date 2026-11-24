Frah Quintale torna live al 'Mi Ami Festival' venerdì 28 maggio 2027 in occasione del decimo anniversario dall’uscita del celebre album 'Regardez Moi'. Un appuntamento speciale che dà il via a un anno di celebrazioni e che riporterà al centro un disco che ha contribuito a definire il suo immaginario sonoro e artistico, diventando un punto di riferimento della scena musicale italiana.

Pubblicato a novembre 2017 e certificato triplo disco di platino, 'Regardez Moi' ha segnato il debutto solista di Frah Quintale, mescolando hip hop, pop e cantautorato con una scrittura intima e autobiografica. Tra i brani più rappresentativi spiccano '8 miliardi di persone', 'Cratere', 'Nei treni la notte' e 'Sì, ah', che a distanza di anni si confermano tra i pezzi più iconici e amati del repertorio dell’artista. L’annuncio è accompagnato da un trailer che vede Frah Quintale protagonista di un incontro inaspettato: tra i cespugli, l’artista ritrova l’iconica maschera raffigurante il suo volto, simbolo dell’immaginario di 'Regardez Moi', che una volta indossata lo riporta indietro nel tempo ai ricordi legati a quel periodo. Un ritorno speciale sul palco dell’Idroscalo, che rinnova il legame tra l’artista e il più importante festival multi-palco di Milano che ha accompagnato alcune tappe significative del suo percorso musicale in questi «dieci lunghi anni»: dalla storica Collinetta del 2018 fino all’esibizione a sorpresa del 2023 insieme a Coez, quando presentarono il loro joint album 'Lovebars'.

Questa data simbolica arriva dopo un anno ricco di progetti e soddisfazioni per Frah Quintale. A ottobre 2025 è uscito 'Amor Proprio', il suo ultimo album per Undamento/Warner Music Italia, un viaggio emotivo tra vulnerabilità e leggerezza che mette al centro il tema della crescita, la ricerca di equilibrio e il bisogno di lasciarsi andare e vivere il presente. Segue ad aprile 2026 'Palazzetti’26', il suo primo tour nei palasport delle principali città italiane che ha registrato numerosi sold out, e il 'Summer Tour ‘26' a luglio 2026 che lo ha visto protagonista nei maggiori festival italiani. Ad anticipare le date estive è stato il singolo 'Aranciata'. Autore e compositore dei propri progetti, Frah Quintale ha fatto dell'evoluzione e della sperimentazione il suo marchio di fabbrica, pur mantenendo uno stile distintivo. Con la sua musica, la sua scrittura autentica e il suo immaginario ha saputo creare una visione perfettamente distinguibile e difficilmente etichettabile. E lo ha sempre fatto a modo suo, col suo gusto per la melodia, le sue interpretazioni e quella freschezza che caratterizza ogni brano. Con quasi 3 milioni di ascoltatori totali su Spotify, 32 dischi di platino e 12 dischi d’oro, è un artista dalle intuizioni sempre originali, che pezzo dopo pezzo, non ha mai smesso di portare nuova linfa vitale alla musica italiana.