Ballando, Francesca Fialdini verso il recupero: ecco quando tornerà in pista

L'annuncio della conduttrice televisiva sui social

Francesca Fialdini e Giovanni Pernice - fotogramma/ipa
Francesca Fialdini e Giovanni Pernice - fotogramma/ipa
03 dicembre 2025 | 11.59
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Francesca Fialdini è pronta a tornare in pista a Ballando con le stelle. La conduttrice, in gara con Giovanni Pernice, era stata costretta a un ritiro temporaneo a causa degli infortuni subiti, tra cui la frattura di tre costole. Ma dopo un periodo di riposo assoluto e fisioterapia, la conduttrice televisiva sembra aver recuperato le energie necessarie per riprendere la competizione.

Ad annunciarlo è stata la stessa Fialdini che sui social ha condiviso un video insieme al partner di ballo Pernice: "Siamo tornati, stiamo ballando... stiamo muovendo, però adesso è il momento di ritrovarci! Ci vediamo sabato sera", hanno detto in coro.

La pista di Ballando, tuttavia, continua a rivelarsi un percorso a ostacoli. Ad aver subito un infortunio è stata anche Barbara D'Urso che sui social ha mostrato il referto medico dove le si raccomanda riposo e l'uso di un tutore al braccio per sette giorni. Nonostante l'infortunio, la conduttrice ha deciso che sabato prossimo scenderà regolarmente in pista a Ballando con le stelle.

ballando con le stelle francesca fialdini
