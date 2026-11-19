Francesco Giorgino scommette sui giovani della Generazione Z, lancia A.I.DA, l'intelligenza artificiale del programma, e si prende la scena con la 'pop politics' per il ritorno della quarta stagione di 'XXI Secolo - Quando il presente diventa futuro', al via da lunedì 23 novembre alle 23:45 su Rai1. Politica, economia, scenari internazionali, cronaca, cultura e spettacoli, innovazione e cambiamenti sociali saranno al centro di un racconto giornalistico che darà spazio ai reportage degli inviati, ma anche all’analisi in studio con gli esperti. L'obiettivo è andare oltre la notizia, ricostruire i contesti nei quali i fatti avvengono o stanno per avvenire, mettere a confronto punti di vista differenti e rendere comprensibili anche i temi più difficili. Alla base del programma c’è la scelta di uno spazio in cui trovare spiegazioni: un'informazione che intende unire rigore e chiarezza, approfondimento e capacità divulgativa per aiutare il pubblico a orientarsi in una realtà sempre più complessa. Per le nuove 26 puntate, il format punta a consolidare la propria identità rafforzando alcuni degli elementi che ne hanno caratterizzato il percorso e introducendo nuove modalità di coinvolgimento del pubblico. Nel presentare la nuova stagione, il direttore Ufficio Studi Rai e conduttore ha ribadito la missione editoriale della trasmissione: offrire un approfondimento "non urlato ma ragionato" che si contraddistingue "per un rispetto rigoroso del pluralismo", che appartiene "al Dna della nostra azienda". Tra le principali novità della nuova edizione di 'XXI Secolo' c'è il maggiore coinvolgimento della Generazione Z, che avrà un ruolo attivo all'interno della trasmissione. I giovani non si limiteranno a seguire il dibattito, ma contribuiranno direttamente con domande rivolte agli ospiti provenienti dal mondo della politica, dell'economia, della cronaca, della cultura e degli esteri.

Per Francesco Giorgino, il loro contributo rappresenta uno strumento prezioso per comprendere il punto di vista delle nuove generazioni sui temi che caratterizzano il presente e influenzeranno il futuro. Il coinvolgimento dei ragazzi sarà rafforzato anche da un nuovo sistema di interazione in tempo reale. Durante la trasmissione, attraverso un Qr code, i rappresentanti della Gen Z potranno indicare tre parole chiave capaci di sintetizzare gli argomenti affrontati e gli interventi degli ospiti. Le parole raccolte andranno a formare una 'word cloud' aggiornata in diretta, evidenziando i concetti più ricorrenti e significativi emersi nel corso del confronto. "La loro presenza è particolarmente significativa, il loro punto di vista sul presente diventa futuro", ha spiegato Giorgino. L'obiettivo è "valorizzare un protagonismo giovanile che passi dai contenuti e dalle interpretazioni e che rifugga senza se e senza ma il ricorso alla violenza. Portare una rappresentanza di giovani su Rai1 è anche un modo per valorizzarli e per ascoltarli. Non c'è bisogno che si elevi a paradigma dominante esclusivamente la piazza".

L'altra grande novità è A.I.D.A., un assistente virtuale basato sull'intelligenza artificiale. Il nome, ha illustrato il conduttore, nasce dall'unione di 'AI' ('Artificial Intelligence') e 'DA', richiamo al concetto di dato. Durante la trasmissione, A.I.D.A. "fornirà dati, statistiche ed evidenze empiriche sui temi affrontati in studio, adattando i propri contributi all'evoluzione della discussione. Le informazioni saranno supportate da elaborazioni grafiche pensate per rendere più immediata la lettura dei dati e facilitarne l'interpretazione da parte del pubblico". Si rafforza inoltre la collaborazione con Domenico Giordano e Arcadia, già presenti nelle precedenti edizioni con le analisi sul cosiddetto "parlato digitale", ovvero il monitoraggio delle parole, dei temi e degli argomenti più citati online. Quest'anno il contributo sarà ampliato con un nuovo strumento, il "domandato digitale", che consentirà di analizzare non soltanto ciò di cui si discute sul web, ma anche "quali siano le domande che i cittadini rivolgono più frequentemente ai motori di ricerca, ma soprattutto ai motori di ricerca collegati alle piattaforme online. Un'altra novità riguarda la politica. "Quest'anno mi avventuro nel terreno della 'pop politics'. Ho chiesto a Dejan Cetnikovic, conosciuto dal pubblico dei social attraverso il format 'Karaoke Reporter', di realizzare incursioni discrete, educate ma anche ironiche. È un approccio che si inserisce perfettamente nel Dna dell'approfondimento di Rai1 e di 'XXI Secolo'". La mission "è introdurre un pizzico di leggerezza e di impertinenza per stemperare le tensioni che inevitabilmente ci sono in questo periodo e che ci saranno sempre di più. Il programma andrà in onda in un lasso temporale che poi probabilmente coinciderà anche con le elezioni politiche o con l'ultimo segmento prima che ci siano le elezioni". Una cosa è certa: "Aspettatevi performance artistiche, spero gradevoli e spero di livello", ha concluso Giorgino.