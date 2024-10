Gael Garcia Bernal: "'Sarà perché ti amo' dei Ricchi e Poveri ha segnato la mia infanzia"

L’amore per i Ricchi e Poveri, il successo che diventa una trappola e il passare del tempo. Ne parla l'attore Gael García Bernal a Roma per presentare la serie 'Máquina - Il pugile', disponibile su Disney+: un dramma sportivo tra successi, sconfitte e crime.

Dopo una sconfitta devastante, Esteban “La Máquina” Osuna (Gael García Bernal) si trova a un punto morto della sua carriera da pugile. Fortunatamente per lui, il suo manager e migliore amico Andy Lujan (Diego Luna) è determinato a riportarlo in vetta. Ma quando un'efferata organizzazione si ripresenta, la posta in gioco di questa rivincita diventa una questione di vita o di morte. Mentre lotta per la rimonta, Esteban deve infatti destreggiarsi tra i suoi demoni personali e proteggere la sua famiglia, compresa l'ex moglie Irasema (Eiza González), una giornalista che si trova in rotta di collisione con il lato oscuro del mondo della boxe. Nel cast della serie anche Jorge Perugorría, Andrés Delgado, Karina Gidi, Dariam Coco e Lucía Méndez.