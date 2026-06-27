Garda Festival 2026: Rettore, Pizzi e Moșuc tra protagonisti quarta edizione

Artisti italiani e internazionali animano i cinque eventi speciali della kermesse, a luglio e agosto, tra Peschiera del Garda e Verona

Il Garda Festival - Lake Garda International Festival torna anche quest’anno con la sua quarta edizione. Alcune tra le più suggestive location Unesco del Lago di Garda e della città di Verona fanno da cornice a un percorso artistico multidisciplinare che ospita le esibizioni di eccellenze affermate e giovani talenti provenienti dai più importanti palcoscenici italiani e internazionali. Nato nel 2023 per volontà del Fondo Niccolò Piccinni, sotto la direzione artistica di Maximilien Seren-Piccinni e con il sostegno di importanti istituzioni nazionali, il Garda Festival si è affermato in breve tempo come uno degli appuntamenti più interessanti del panorama culturale nazionale.

"Il Garda Festival rappresenta un modo concreto di avvicinare il pubblico alla bellezza, offrendo esperienze che uniscono qualità artistica dal respiro internazionale e connessione con l’identità del territorio - afferma Maximilien Seren-Piccinni, presidente del Fondo Niccolò Piccinni e direttore artistico del Festival -. Il tema di quest'anno, 'Oltre la superficie', nasce da un desiderio preciso: superare le apparenze per guardare dentro le cose, esplorando l'animo umano in modo più profondo. Ciò che è nascosto a volte spaventa, ma siamo convinti che sia proprio lì che risiedono la verità e l’unicità. Lasciandoci guidare dall'arte, scopriremo che quei misteri, una volta svelati, non sono affatto una minaccia, ma una grande, straordinaria scoperta, capace di regalarci meraviglia e di farci sentire finalmente più vicini".

Un programma pensato per un pubblico trasversale: dai professionisti agli appassionati, fino a chi desidera lasciarsi coinvolgere da grandi performance in luoghi storici di bellezza selezionati tra Peschiera del Garda e Verona. In cartellone cinque appuntamenti tutti a ingresso libero fino a esaurimento dei posti disponibili. Venerdì 24 luglio, alle 21.15 al Teatro Estivo Caserma d'Artiglieria di Porta Verona – Peschiera del Garda si esibiranno il sassofonista internazionale Jacopo Taddei accanto al pianoforte di Filippo Farinelli. Il pubblico potrà ascoltare in anteprima i brani del nuovo progetto discografico dei due artisti. Sabato 25 luglio, alle 19.15 al Teatro Estivo Caserma d'Artiglieria di Porta Verona – Peschiera del Garda sarà la votla di Donatella Rettore, protagonista di un talk esclusivo che ripercorre tutta la sua carriera e consegna del Premio Cigno del Garda 2026 powered by Cantine Vitevis Il Garda Festival la omaggia con il Premio Cigno del Garda 2026 powered by Cantine Vitevis per la sua natura ribelle, che la rende un'icona intramontabile e ancora oggi punto di riferimento fondamentale per le nuove generazioni.

Domenica 26 luglio alle 21.15 al Teatro Estivo Caserma d'Artiglieria di Porta Verona – Peschiera del Garda saliranno sul palco i Musici Piccinniani, la nuova realtà del Fondo Niccolò Piccinni dedicata all'eccellenza della produzione musicale italiana, che celebrano i 270 anni dalla nascita di Wolfgang Amadeus Mozart ripercorrendo le passioni musicali della sua prima produzione giovanile. In questa serata si esibiranno Filippo Passarella e Irene Benciolini al violino; Davide Bravo alla viola e al violoncello Anna Benciolini. Venerdì 31 luglio alle 21.15 presso la chiesa di San Martino – Peschiera del Garda è previsto Vittorio Benaglia, classe 1999, tra i violisti italiani più promettenti della nuova generazione. Con lo spettacolo 'Viola Nocturna', l’artista conduce un viaggio musicale crepuscolare, dalle sale della Weill Recital Hall della Carnegie Hall di New York alla Wiener Saal del Mozarteum di Salisburgo.

Sabato primo agosto alle 21.15 al Conservatorio 'Evaristo Felice Dall'Abaco' – Verona è in calendario uno dei momenti più attesi dell’intera edizione: la cerimonia di consegna del Premio Piccinni per l’eccellenza nelle arti performative, giunto alla sua 44esima edizione, che assegna il riconoscimento al regista milanese Pier Luigi Pizzi, maestro della regia e della scenografia teatrale. A onorare la sua carriera e i suoi spettacoli sarà Elena Moșuc, soprano rumeno-svizzero tra le più grandi interpreti contemporanee del Belcanto, alla quale sarà assegnato il Premio Cigno del Garda 2026 powered by Cantine Vitevis per una carriera straordinaria costruita nei principali teatri del mondo. Ad affiancare i due protagonisti della serata saranno anche il giovane baritono cinese Yu Ruoyang e il pianista Fabio Maggio.

Il Verona Stone District per il 2026 ha realizzato la nuova versione del Premio Piccinni, in collaborazione con la scuola del marmo dell'Istituto Salesiano San Zeno di Verona. Da questa edizione il riconoscimento cambia forma: da medaglia si trasforma in una statua di marmo raffigurante il compositore Niccolò Piccinni. Un gesto concreto per valorizzare la memoria culturale del premio attraverso l’eccellenza dell’artigianalità. "Siamo orgogliosi di aver contribuito a un premio che da sempre valorizza il lavoro artigianale in stretta connessione con l'identità culturale del territorio e del Made in Italy - afferma Filiberto Semenzin, presidente del Verona Stone District -. La nuova forma che abbiamo pensato per questo riconoscimento restituisce al Premio Piccinni un valore ancora più profondo: non solo un'onorificenza, ma una vera opera d'arte capace di durare nel tempo".