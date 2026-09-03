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Clooney: "Girerò presto una serie, alcune scene qui proprio qui a Venezia"

L'annuncio oggi durante la Masterclass, dopo aver ricevuto ieri il Leone d'oro alla Carriera

George Clooney - (Fotogramma/Ipa)
George Clooney - (Fotogramma/Ipa)
03 settembre 2026 | 19.15
Lucrezia Leombruni
LETTURA: 1 minuti

"Sto per realizzare una serie televisiva, credo proprio a Venezia. In realtà gireremo alcune cose qui, a partire dal prossimo anno". Questo l'annuncio di George Clooney durante la Masterclass alla Match Point Arena, allestita al Tennis Club Venezia al Lido, dopo aver ricevuto ieri il Leone d'oro alla Carriera nella serata inaugurale della 83esima Mostra del Cinema di Venezia.

Clooney ha colto l'occasione per offrire un'opportunità a un'aspirante attrice belga di origini algerine: "Potrebbe essere un progetto per cui, se sarai in zona, potresti essere adatta". L'attore, regista e produttore non è nuovo alle serie tv. Tra le più celebri che lo hanno visto protagonista ci sono 'E.R. - Medici in prima linea' e 'Catch-22'.

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