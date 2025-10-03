Georgia Mos torna con 'Pump The Jam' in chiave Afro House

Georgia Mos, dj e producer tra i volti di spicco della scena dance e house mondiale, torna a far ballare con la sua rivisitazione in chiave Afro House dell'hit 'Pump the Jam'. L’inedita versione firmata da Georgia Mos è disponibile in digitale su tutte le principali piattaforme da oggi per QualaqAs Music, label attenta alle nuove contaminazioni tra elettronica e vocal d’autore.

Con un vocal inedito e personale, Georgia trasporta l’iconica hit anni ’90 in una dimensione più intima, tribale e contemporanea, fondendo atmosfere ipnotiche, groove e suggestioni etniche. Un omaggio alla dance che ha segnato un’epoca, reinterpretata con freschezza per i dancefloor di oggi. “Questo progetto - racconta l’artista - nasce dal desiderio di dare nuova vita a un brano che ha fatto la storia della club culture, mantenendone l’energia ma portandolo nel mio mondo sonoro, quello Afro House che è diventato un po’ il mio marchio di fabbrica”,

L’uscita cade in piena stagione di grandi eventi internazionali e arriva in seguito al successo di 'Pum Pum', 'Empty' e 'Ain’t no sunshine', i tre singoli estivi della producer entrati immediatamente nella classifica beatport dance che hanno confermato la vocazione di Georgia Mos a intrecciare musica, moda e cultura contemporanea. Conosciuta come una delle migliori dj e producer tra le donne più acclamate della scena contemporanea, Georgia Mos ha raggiunto in parecchi anni di gavetta una popolarità sempre maggiore che l’ha portata nel corso degli anni a collaborazioni internazionali.