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Gf Vip, tutti contro Francesca Manzini: cosa sta succedendo nella Casa

Accese discussioni tra i concorrenti del reality show di Canale 5

Francesca Manzini - Dal sito del Grande Fratello
Francesca Manzini - Dal sito del Grande Fratello
11 maggio 2026 | 17.57
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Ancora tensioni nella Casa del Grande Fratello Vip. A pochi passi dalla finale il clima tra i concorrenti è sempre più acceso, in particolare dopo il duro confronto tra Francesca Manzini e Alessandra Mussolini.

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La discussione è nata da un episodio che ha coinvolto Raul Dumitras. Secondo il racconto di Manzini, Raul le avrebbe tolto con forza le mani dalla bocca per darle un bacio a stampo. Una versione che però non ha convito gli altri concorrenti della Casa, molti dei quali l'hanno accusata di aver costruito una strategia contro Raoul, così come è successo qualche settimana fa con Marco Berry. Dal canto suo, Manzini ha respinto le accuse.

Le parole più pesanti però sono arrivate da Alessandra Mussolini, che in un momento di sfogo le ha urlato contro: "Ci stai attaccando da ieri, non ce la facciamo più. Ci hai rotto i cog***. Stai attaccando da ieri con le tue follie, le tue bugie, il tuo copione. È tutto falso. Hai rotto il ca***".

Francesca ha provato a difendersi, ma l'ex europarlamentare ha replicato duramente accusandola di recitare un copione: "Non è vero niente. Hai un copione perché devi fare la clip per martedì e noi ci siamo stancati. Devi rompere le palle a tutti. Sei una bugiardona. Andiamo in confessionale, prendetevela e portatela dentro".

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gf vip francesca manzini alessandra mussolini grande fratello vip canale 5
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