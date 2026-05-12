circle x black
Cerca nel sito
 

Grande Fratello Vip, stasera 12 maggio: alleanze, eliminazioni e nuovo finalista

L'appuntamento è in prima serata su Canale 5

Ilary Blasi - Grande Fratello
Ilary Blasi - Grande Fratello
12 maggio 2026 | 13.26
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il Grande Fratello Vip torna stasera, martedì 12 maggio, in prima serata su Canale 5 con un nuovo appuntamento condotto da Ilary Blasi, affiancata in studio dalle opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli.

CTA

Nella Casa, a pochi passi dalla finale, aumentano le tensioni tra i concorrenti: al centro delle dinamiche finisce Francesca Manzini, unica vip esclusa dal televoto per la finale. Il suo comportamento divide: c'è chi la accusa di essere egocentrica e chi la considera una stratega abile nel fare la vittima. Questa sera Francesca sarà chiamata a difendersi: riuscirà a ribaltare il giudizio della Casa?

Tra i protagonisti della serata anche Raimondo Todaro, sempre più al centro del dibattito. È davvero un concorrente leale o sta giocando una partita più strategica di quanto sembri? I dubbi crescono e il confronto è inevitabile.

Intanto, nella Casa prende forma una nuova alleanza tra Alessandra Mussolini, Antonella Elia e Adriana Volpe. Le tre 'regine' si preparano a una sfida interna che sa di rivincita, proprio contro Francesca Manzini. La gara dei talenti si accende e promette spettacolo: chi avrà la meglio?

Non mancheranno le emozioni. Le due finaliste vivranno momenti speciali: Antonella Elia potrà riabbracciare l'amica Vera Gemma, mentre Alessandra Mussolini riceverà una sorpresa molto attesa, rivedendo la sua amata cagnolina Betzy. E non sarà l'unico momento emozionante della serata.

Il momento decisivo riguarda il televoto: Adriana Volpe, Lucia Ilardo, Raimondo Todaro, Renato Biancardi e Raul Dumitras si giocano un posto in finale. Sarà il pubblico a decidere chi diventerà il terzo finalista: chi ce la farà?

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
grande fratello vip gf vip ilary blasi selvaggia lucarelli
Vedi anche
Lazio, l'arrivo del Nasdaq a Formello - Video
Commerzbank, Tajani: "Unicredit non fa operazioni anti-tedesche" - Video
News to go
Passaporto, richiesta possibile in 7.500 uffici postali in tutta Italia
News to go
Caro carburanti e poca redditività, le rotte aeree minori rischiano di sparire
News to go
Tanti medici ma pochi infermieri, le cause in un rapporto sull'Italia
Race for the Cure, Cucinotta: “Mia sorella e il tumore al seno, prevenzione salva la vita" - Video
Race for the Cure, Gualtieri: “Clima straordinario, evento unico al mondo” - Video
A Roma l'onda rosa per Race for the Cure, sport e prevenzione contro il tumore al seno - Video
News to go
Palestina in campo il 29 maggio, la partita al Maradona contro il Napoli world
Fiorello a Tennis & Friends: "Prevenzione migliore medicina per arrivare a 66 anni in forma" - Video
Luca Barbarossa a Tennis & Friends: “Prevenzione fondamentale, qui sport e salute si incontrano"


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza