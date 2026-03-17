L’attore romano, ad Aosta per le riprese della settima stagione della fiction Rai, questa mattina si è infortunato a una gamba in piazza Chanoux, poco dopo essere uscito dall’hotel in cui soggiorna

Incidente per Marco Giallini. L’attore romano, ad Aosta per le riprese della settima stagione della fiction Rai 'Rocco Schiavone', questa mattina si è infortunato a una gamba a seguito di una caduta in piazza Chanoux, poco dopo essere uscito dall’hotel in cui soggiorna.

Giallini è stato trasportato in ambulanza all’ospedale 'Parini', dove sarebbe stato sottoposto a un intervento chirurgico per la frattura del femore.

Nel frattempo, le riprese della fiction sono state interrotte e non è ancora chiaro quando potranno riprendere.