Gianni Mazza, esce venerdì il singolo 'Buon Natale (anche ai leoni)'

Il musicista volto tv pubblica il brano natalizio che racconta dell'abbandono degli amici a quattro zampe

Gianni Mazza
Gianni Mazza
17 novembre 2025 | 12.14
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

'Buon Natale (anche ai leoni)' è il titolo del nuovo singolo del maestro Gianni Mazza, in uscita venerdì 21 novembre per Don’t Worry/Believe Digital. Solitamente il tema degli amici a quattro zampe riemerge durante le vacanze estive, con campagne sociali mirate a stigmatizzare l'abitudine dell’abbandono dei nostri pet. Il rispetto per gli animali e la natura non va in vacanza sotto la neve: Mazza ricorda, con la sua solita ironia, che l’amore per questi esseri viventi ci rende a prescindere tutti più buoni.

Il brano, che intende essere un 'abbraccio musicale universale', è stato scritto dal Mazza, che lo ha composto insieme a Paolo Audino e Sergio Cossa per il testo, ed è augurio ironico che suona per bambini ma che è rivolta soprattutto agli adulti. Mazza si mette in gioco in prima persona cantando e suonando il pianoforte, con il suo tipico umorismo. Anche il video a cartoni animati del brano vuole essere un messaggio di pace e amore. L’autore dei disegni del cartoon è Paolo Audino.

