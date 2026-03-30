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Gianni Morandi su Tredici Pietro: "Scoperto per caso, siamo due matti". Poi, i consigli al figlio

Il cantautore bolognese è stato ospite nel salotto di Fabio Fazio a 'Che tempo che fa'

Tredici Pietro, Gianni Morandi - Che tempo che fa
Tredici Pietro, Gianni Morandi - Che tempo che fa
30 marzo 2026 | 13.06
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"È una strada molto lunga ma lui è sveglio". Con queste parole Gianni Morandi ha parlato del figlio Pietro Morandi, in arte Tredici Pietro, ospite ieri da Fabio Fazio a 'Che tempo che fa'.

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Il giovane artista ha scelto di seguire le orme del padre nel mondo della musica. I due si sono esibiti insieme sul palco del Festival di Sanremo 2026, durante la serata delle cover sulle note di 'Vita'.

"Il percorso nella musica non è semplice. Dipenderà da lui, ha delle intuizioni, è sveglio, ma la strada è molto lunga", ha sottolineato Morandi evidenziando le difficoltà del mestiere.

Morandi ha poi raccontato un aneddoto legato agli esordi del figlio: "L’ho scoperto per caso. Ero in Sardegna e stavo girando una serie. Sento una canzone alla radio: ‘Pizza e fichi’. Era Tredici Pietro, nessuno sapeva niente aveva cominciato lui da solo". Una sorpresa che lo ha lasciato spiazzato: "Ma ho pensato: 'sono matto io, deve essere matto anche mio figlio?'".

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gianni morandi tredici pietro che tempo che fa
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