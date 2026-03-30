"È una strada molto lunga ma lui è sveglio". Con queste parole Gianni Morandi ha parlato del figlio Pietro Morandi, in arte Tredici Pietro, ospite ieri da Fabio Fazio a 'Che tempo che fa'.

Il giovane artista ha scelto di seguire le orme del padre nel mondo della musica. I due si sono esibiti insieme sul palco del Festival di Sanremo 2026, durante la serata delle cover sulle note di 'Vita'.

"Il percorso nella musica non è semplice. Dipenderà da lui, ha delle intuizioni, è sveglio, ma la strada è molto lunga", ha sottolineato Morandi evidenziando le difficoltà del mestiere.

“Babbo, cosa hai pensato la prima volta che hai sentito un mio pezzo?”

“Già sono matto io, è matto anche mio figlio?”

- Tredici Pietro e Gianni Morandi ✈️ #CTCF pic.twitter.com/XSq7RkGpqa — Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) March 30, 2026

Morandi ha poi raccontato un aneddoto legato agli esordi del figlio: "L’ho scoperto per caso. Ero in Sardegna e stavo girando una serie. Sento una canzone alla radio: ‘Pizza e fichi’. Era Tredici Pietro, nessuno sapeva niente aveva cominciato lui da solo". Una sorpresa che lo ha lasciato spiazzato: "Ma ho pensato: 'sono matto io, deve essere matto anche mio figlio?'".