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Gigi D'Alessio, domani in prima serata su Canale 5 in 'Gigi Stadio Maradona Una notte a Napoli'

Grande musica e spettacolo con tanti ospiti, Elodie, Geolier, Alessandra Amoroso, Clementino, Lda ed Elena D’Amario

Gigi D'Alessio, domani in prima serata su Canale 5 in 'Gigi Stadio Maradona Una notte a Napoli'
29 maggio 2026 | 15.59
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Domani in prima serata su Canale 5, arriva 'Gigi Stadio Maradona Una notte a Napoli', l’evento musicale con Gigi D'Alessio che è tornato, a 9 anni di distanza, sul palco del maestoso impianto sportivo della sua città. Una serata di grande musica e spettacolo, tra racconti, duetti e momenti pieni di energia, con tanti ospiti straordinari: Elodie, Geolier, Alessandra Amoroso, Clementino, Lda ed Elena D'Amario. Lo show accompagna il pubblico in una notte speciale tra musica, emozioni e l’atmosfera unica di Napoli. Un appuntamento da vivere con entusiasmo, all’insegna della festa e della condivisione. Lo show è prodotto FriendsTv in collaborazione con Ggd Edizioni. La regia è affidata a Roberto Cenci.

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Gigi Stadio Maradona Una notte a Napoli musica spettacolo Napoli
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