Gigi D'Alessio ha ricordato Diego Maradona a Domenica In. Il cantautore napoletano ospite oggi, domenica 30 marzo, da Mara Venier ha raccontato di un aneddoto legato a 'Si turnasse a nascere', canzone dedicata a Maradona: "Come tutti i grandissimi, è rimasto solo ed è morto solo".

La canzone

Dopo aver scritto la canzone, Gigi la fece ascoltare a Diego Maradona, che sorpreso gli disse: "Ma mi hai dedicato una canzone". "Ma questa è la mia storia", rispose D'Alessio. Colpito molto dal testo del brano, Diego gli chiese di essere il protagonista del videoclip: "Maradona disse a me una cosa del genere".

La canzone, ha spiegato Gigi D'Alessio, si chiama 'Si turnasse a nascere' e "In questa canzone io racconto la mia vita e stranamente anche la vita sua. Le canzoni che io ho scritto, alla fine, diventano le canzoni di tutti", ha detto.

L'annuncio

Gigi D'Alessio ha annunciato, poi, l'atteso ritorno in Piazza del Plebiscito con 3 nuove imperdibili serate il 19, 20 e 21 settembre, in uno scenario unico dove negli ultimi tre anni Gigi è stato abbracciato da oltre 200.000 spettatori in 15 date tutte esaurite. Questi 3 nuovi live, fanno quindi fanno segnare al cantautore un nuovo record con ben 18 live in soli 4 anni sul palco di una delle piazze più iconiche d’Italia.

Un appuntamento diventato ormai un must per D’Alessio e il pubblico della sua Città: non solo concerti, ma vere e proprie feste in musica che promettono di lasciare un segno indelebile nel cuore dei fan, rendendo ogni serata unica e indimenticabile.

Gigi si prepara a scrivere una nuova pagina della sua incredibile carriera, consacrando un successo travolgente: appena concluso un tour europeo andato ovunque esaurito, l’artista è pronto a conquistare questa estate gli stadi del nostro Paese.