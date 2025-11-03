circle x black
Cerca nel sito
 

Attiviste indagate, Giorgia: "Insultare non è femminismo" - Video

03 novembre 2025 | 15.25
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Non so quand'è che mi sono distratta e per cui il femminismo ha preso un'altra piega. Non trovo niente di femminista nell'insultare le persone". Lo ha detto Giorgia, presentando a Milano il suo nuovo album ‘G’ in uscita il 7 novembre, replicando a chi le chiedeva cosa ne pensa del caso della chat delle tre attiviste e femministe Carlotta Vagnoli, Valeria Fonte e Benedetta Sabene, indagate per stalking. "Non posso condividere, per quanto io sia cresciuta in un ambiente femminile di donne che si sono sempre rimboccate le maniche e naturalmente mi hanno passato l'idea dell’indipendenza di una possibilità di essere alla pari con tutto il mondo - ha sottolineato l’artista -. Ho sempre definito mia madre una ‘femminista gentile’, perché mi dava i libri, perché mi spiegava, mi parlava. È stato un esempio insieme alle sue sorelle".

Quindi ha aggiunto: "Non rientra nella mia educazione comprendere come possa essere ideologico riunirsi e insultare persone a prescindere anche da quello che sono da quello che fanno da quello che protestano, diciamo che questo è un tempo molto violento. Io non ce l'avrei il tempo di stare insultare. Non ci arrivo, non credo che ci sia nulla di femminista in questo".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
carlotta vagnoli giorgia attiviste femministe giorgia album
Vedi anche
Crolli alla Torre dei Conti, videonews della nostra inviata
Gaza, il video del Comando centrale Usa: "Agenti Hamas saccheggiano aiuti" - Le immagini
De Santoli (Sapienza): "L'economia circolare è un fatto culturale, non solo gestione dei rifiuti" - Video
Incidente sulla Colombo, l'arrivo della bara bianca di Beatrice Bellucci - Video
De Santoli (Sapienza): "Materiali critici, l'Italia può creare una filiera autonoma e sostenibile" - Video
Trump e "il volo difficile" dall'Asia: "Non sto tremando" - Video
La presidente della Bce Lagarde a passeggio sui lungarni di Firenze - Video
Trump sulla portaerei in Giappone, accoglienza da rockstar - Video
"Gli ho dato un cazzotto mostruoso": così Vittorio Feltri si è salvato da un'aggressione - Video
Tajani e Sirico a San Salvatore in Lauro parlano di dottrina sociale della Chiesa - Video
Istat, Schlein a Meloni: "Dati chiari, stipendi bassi, donne sottopagate e aumento del lavoro povero"
Parolin: "Orban? Cerchiamo di avvicinare punti di vista" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza