Giucas Casella è stato ospite a Domenica In con la compagna Valeria Perilli. Nel corso dell'intervista, andata in onda ieri, domenica 12 gennaio, l'illusionista ha mostrato difficoltà nel replicare alle domande della conduttrice a causa di alcuni 'vuoti di memoria'.

Cosa è successo

Mara Venier ha chiesto a Giucas Casella e alla moglie di raccontare com'è nata la loro storia d'amore. L'illusionista, tuttavia, non ricordava quasi nulla, nemmeno la data di nascita del figlio James. Inoltre, nel momento in cui Giucas Casella e la moglie Valeria hanno provato a cantare insieme una canzone durante il talk show della domenica - scelta proprio da lui - l'illusionista non è riuscito a ricordare nessuna parola del testo. Una situazione che ha creato imbarazzo in studio.

La conduttrice di Rai 1 ha notato che c'era qualcosa che non andava nel comportamento del suo ospite e ha cercato di tranquillizzarlo, mettendolo a suo agio. Ma i vuoti di memoria e le balbuzie hanno messo in seria difficoltà anche Mara Venier che si è rivolta a Casella: "Sono preoccupata, stai bene? Ti vedo rincogl**nito". Il 75enne, a un certo punto, è anche caduto dalla sedia, destando preoccupazione tra il pubblico. Ma Giucas Casella ha dichiarato di stare bene.