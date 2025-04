Dopo le indiscrezioni, lanciate da Chi, sulla presunta gravidanza di Giulia De Lellis, Aurora Ramazzotti ha condiviso un lungo sfogo sui social in cui ha mostrato solidarietà nei confronti dell'influencer, definendo il gossip che impazza sui giornali come "mancanza di rispetto" e invasione "dello spazio intimo".

Lo sfogo di Aurora Ramazzotti

Aurora Ramazzotti ha criticato duramente chi annuncia la gravidanza di qualcun altro. La figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti non ha fatto un chiaro riferimento a Giulia De Lellis, ma si è sentita in dovere di sfogarsi riportando la sua esperienza personale.

Ramazzotti, infatti, è diventata mamma di Cesare Augusto il 30 marzo del 2023 e la sua gravidanza è sempre stata al centro dei riflettori: "Vi siete mai chiesti come mai una donna non comunica la gravidanza prima del terzo mese?", ha esordito l'influencer.

"1. Si potrebbe perdere il bambino (e succede nel 10-15% delle gravidanze). 2. Si potrebbe, per motivi che non devono essere spiegati, voler terminare la gravidanza. 3. Si potrebbero scoprire complicanze mediche. 4. Ci si vuole tutelare emotivamente in quanto può essere un momento di grande confusione e non sempre ci si sente come gli altri vorrebbero ci si sentisse. Allora come mai continuiamo a invadere questo spazio così intimo e delicato che le donne si riservano? Forse perché siamo ancora convinti che i loro corpi siano affar nostro?", si legge tra le Instagram stories.

Aurora ha continuato così: "Cercare morbosamente di togliere alle donne la possibilità di raccontare la loro storia non è il prezzo da pagare, è mancanza di rispetto e accanimento e fa schifo. Non potete mai sapere il perché del silenzio di una donna. Non riguarda voi in nessun modo e, se pensate di sì, il vostro ego va curato. Dietro questi schermi esistono persone reali con storie che non sempre devono essere condivise, almeno non per soddisfare la vostra curiosità".

E in conclusione ha aggiunto: "Perseguitare qualcuno che palesemente non indirizza la cosa per settimane, senza tregua, per me non è solo oltrepassare la linea, la calpesta, la cancella".