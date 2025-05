L’annuncio ufficiale (e social, neanche a dirlo) è arrivato: Giulia De Lellis e Tony Effe aspettano una bimba.

L’influencer ha infatti pubblicato sul suo profilo Instagram una serie di foto che la ritraggono con il pancione, scatti insieme al rapper con la scritta "mamma e papà". Il post è accompagnato dalla didascalia rivolta proprio a Tony Effe: "Le tue ragazze", che rivela così anche il sesso della nascitura.

Una coppia così social non ha naturalmente lasciato nulla al caso: anche il rapper, infatti, ha contestualmente pubblicato una foto che lo ritrae sommerso da pannolini per bambini e con le mani in faccia in segno di ironica disperazione.

Lui nei commenti rivela anche il nome della piccola: si chiamerà Priscilla. Tantissimi i commenti di congratulazioni ai post di entrambi: da Stefano De Martino ad Achille Lauro, da Emma Marrone a Ghali, e poi Cecilia Rodriguez, Aurora Ramazzotti, Elena Santarelli e altri. Su tutti spicca quello di Chiara Ferragni, che posta un cuore rosso sotto i post di entrambi i genitori.

Qualche giorno fa la notizia era stata anticipata da 'Chi' che pubblicava delle foto di un weekend trascorso dall'influencer con il compagno Tony Effe a Villa D’Este. Dopo le indiscrezioni Aurora Ramazzotti ha criticato duramente chi annuncia la gravidanza di qualcun altro. La figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti non ha fatto un chiaro riferimento a Giulia De Lellis, ma si è sentita in dovere di sfogarsi riportando la sua esperienza personale.