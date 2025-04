Giulia De Lellis è incinta? A lanciare la notizia è 'Chi' che pubblica delle foto di un weekend trascorso dall'influencer con il compagno Tony Effe a Villa D’Este. Il settimanale scrive "... ma non sono in due. Sotto l’ampia giacca di lei, un pancino appena accennato svela la lieta notizia: in autunno diventeranno genitori". "In questi scatti esclusivi, l’influencer appare con un pancino sospetto e, quando alza la T-shirt per fotografarlo, si scioglie ogni dubbio. Abituata a condividere selfie quotidianamente con 5,5 milioni di follower, questa volta ne scatta uno da mandare solo ai pochissimi che sono a conoscenza della gravidanza. Che, a giudicare dalla rotondità appena accennata, è ancora ai primissimi mesi".

Cosa ha detto Giulia De Lellis

L'influencer sembra commentare la notizia in una storia su Instagram, in cui però non fa alcun riferimento esplicito. "Invece di rompere le palle con certe cose completamente inappropriate e fuori luogo dal momento in cui non avvengono dai diretti interessati, vogliamo parlare della bellezza del mio vestito?", dice senza aggiungere altro e continuando a parlare del suo outfit.