Giulia Mazzoni torna a New York con 'American Tapes'

Concerto all'Istituto Italiano di Cultura e una musicassetta in edizione limitata

Torna negli Stati Uniti Giulia Mazzoni, compositrice e pianista, fondatrice della Nuova Classica italiana. Il prossimo 20 ottobre l'artista sarà protagonista di un concerto per pianoforte solo all'Istituto Italiano di Cultura di New York, appuntamento che segnerà il debutto di'American Tapes', un progetto dedicato al rapporto costruito nel tempo con gli Stati Uniti e alle esperienze maturate oltreoceano.

Concepito come una sorta di diario musicale,'American Tapes' raccoglie luoghi, ricordi e suggestioni che hanno accompagnato il percorso artistico di Giulia Mazzoni. Per l'occasione la musicista ha realizzato anche una speciale musicassetta in edizione limitata che contiene nuove registrazioni di alcuni dei brani più rappresentativi del suo repertorio, tra cui'Ellis Island' e'Winter's Dream', oltre a una rilettura per pianoforte solo di'Nessun dorma' di Giacomo Puccini, rielaborata con materiale originale.

Il progetto assume un valore particolare nel centenario della prima rappresentazione assoluta di'Turandot', avvenuta nel 1926.

"Sono profondamente grata al Direttore Claudio Pagliara per aver fortemente voluto questo concerto e a tutto lo staff dell'Istituto Italiano di Cultura di New York per averlo reso possibile", afferma Giulia Mazzoni, spiegando come il ritorno nella metropoli americana rappresenti l'occasione per riannodare un filo artistico e personale con gli Stati Uniti. "Tornare oggi a New York con American Tapes significa, in qualche modo, riavvolgere quel nastro e, allo stesso tempo, premere nuovamente play".

Il legame tra l'artista e gli Stati Uniti attraversa da anni la sua produzione musicale. A questo rapporto sono infatti legati lavori come'Room 2401', pubblicato da Sony Music e contenente il brano'Ellis Island', e'YAS - Your Anima System', realizzato con il produttore americano Thom Russo, vincitore di 16 Grammy Awards.

L'appuntamento newyorkese arriva dopo un 2026 particolarmente intenso, segnato dal tour cinese 'Giulia Mazzoni is Back to China', dal sold out al Teatro Nazionale di Firenze e dalla partecipazione a numerosi eventi culturali e istituzionali.

Prima della partenza per gli Stati Uniti, il 14 ottobre Giulia Mazzoni aprirà inoltre la sesta edizione del FánHuā Chinese Film Festival al Cinema La Compagnia di Firenze con una speciale esibizione musicale. Negli stessi giorni sarà anche tra i protagonisti di Luce!, il festival promosso da Quotidiano Nazionale dedicato ai grandi temi della contemporaneità.