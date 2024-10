Ieri, lunedì 21 ottobre, è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello 2024. Tra nomination, scambio di concorrenti e colpi di scena, ecco cosa è successonella nona puntata del reality che si è conclusa senza nessun concorrente eliminato. Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, i più votati dal pubblico, volano a Madrid per entrare nella Casa del 'Grande Hermano', il 'Grande Fratello' spagnolo.

Yulia e Giglio

Durante la settimana, Yulia e Giglio sembrano aver messo da parte ogni perplessità, avvicinandosi più che mai l'uno all'altra. Ma in Casa è arrivato il fidanzato di lei, Simone, che vuole sapere la verità. Yulia inizia a tirare fuori le parole tanto nascoste: “I sentimenti per me sono cambiati”, afferma guardandolo fisso negli occhi. Il ragazzo la esorta a essere completamente sincera. “Non mi hai detto è finita, voglio quello”, afferma netto Simone, desideroso di avere la situazione chiara in modo tale da poter girare pagina. Con dei piccoli tentennamenti, lei si apre: “Te l'avrei detto uscita da qui”. Simone le chiede con fermezza di levarsi l'anello dalle dita, in segno di chiusura della loro relazione.

L'arrivo di Maica

Maica Benedicto ha fatto il suo ingresso nella casa del Grande Fratello accolta da Iago Garcia. "È sempre bello avere una compatriota, come diciamo noi", ha esclamato Iago. La ragazza viene accolta con sorrisi ed entusiasmo da tutti e Alfonso Signorini mette in guardia gli inquilini riguardo una mania della nuova concorrente: “Maica è ossessionata dalla pulizia”, esclama.

Nomination nona puntata

La Casa, ancora una volta, dà l'immunità a Enzo Paolo e le Non è la Rai. A loro si sono aggiunti Yulia e Clayton per volere di Cesara Buonamici e Beatrice. In base alle nomination, gli inquilini hanno mandato al televoto Amanda, Giglio, Helena, Iago, Jessica e MariaVittoria.