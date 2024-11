Al Grande Fratello la convivenza tra Federica Petagna e Alfonso D'Apice non sta andando per il verso giusto. Lui non si rassegna alla fine della loro relazione e accusa l'ex fidanzata di aver cominciato troppo presto a frequentare il tentatore Stefano.

Il confronto tra Federica e Alfonso

Federica e Alfonso si sono ritrovati a vivere sotto lo stesso tetto nella Casa del Grande Fratello. L'avventura a Temptation Island ha portato Federica a prendere la decisione di interrompere la relazione con Alfonso, a causa della sua gelosia. Dopo poche settimane la 20enne ha intrapreso una conoscenza con il tentatore Stefano, conosciuto proprio all'interno del villaggio del docureality di Canale 5.

A cambiare le carte in tavola è stato proprio Alfonso, che ha fatto il suo ingresso nella Casa durante l'ultima puntata del Grande Fratello e la sua intenzione sarebbe quella di recuperare il rapporto con l'ex fidanzata. Ma Federica non sembra intenzionata a farlo. La giovane tiene a precisare che Stefano non è stata la causa della loro rottura. Se ha deciso di lasciare Alfonso è perché non lo ama più.

Appartati nella zona della sauna, Federica e Alfonso hanno ripercorso i motivi che hanno portato a mettere un punto, dopo 8 anni, alla relazione. Secondo Federica, Alfonso non ha mai speso delle parole in difesa della loro relazione, anzi, a causa sua Federica sarebbe stata identificata come la cattiva della coppia.

Federica si sente ora in diritto di vivere la sua vita, in totale libertà. Per troppo tempo, infatti, la ragazza si è sentita costretta a non poter uscire con le amiche perché lui era molto, a detta sua, possessivo. "Io non provo più sentimento per te ma cerchiamo di chiudere la relazione nel migliore dei modi" ha detto Federica concludendo così la lite.