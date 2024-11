Al Grande Fratello quest'anno non mancano le polemiche da parte dei telespettatori. Prima è finito al centro della bufera Lorenzo Spolverato per le frasi "maschiliste" pronunciate nei confronti di alcune inquiline dentro la Casa, in particolare contro Helena Prestes. E ora, anche Giglio, cui bersaglio rimane la modella brasiliana, Helena.

La frase infelice

Giglio ed Helena hanno avuto uno scontro pesante durante l'ultima puntata del Grande Fratello andata in onda, lunedì 25 novembre. Il gieffino si è lamentato del suo atteggiamento e di come la modella brasiliana ha manifestato pubblicamente il suo malessere all'interno della casa.

Giglio, dopo la diretta, si è sfogato così con gli altri inquilini: "Non mi interessa se non sta bene, vai fuori e vai a fare una cura. Qua non ti voglio. Devo continuare a scusarti perché non stai bene?", ha detto il concorrente che non ha potuto dare la nomination alla modella essendo Helena la preferita del pubblico questa settimana.

Giglio su Helena: la metto nella sauna, la riscaldo e la faccio esplodere da sola



BASTA! Se gli autori non intervengono su questi soggetti con la meritata squalifica non si meravigliassero che questo programma sta andando a rotoli #grandefratello pic.twitter.com/XfQLkI1Exc — Vans (@ViiVnss) November 27, 2024

Non scorre buon sangue tra i due inquilini, ma per gli utenti Giglio ha superato ogni limite: "La metto nella sauna, si scalda e si fa esplodere da sola lì dentro", queste le parole che ha utilizzato il concorrente e che in poche ore hanno fatto il giro del web.

Molti utenti su X hanno espresso la loro opinione a riguardo: "Basta. Gli autori devono intervenire su questi soggetti con la squalifica", ha scritto qualcuno. Per i telespettatori del reality show di Canale 5 è inaccettabile che frasi del genere vengano dette e trasmesse in diretta televisiva senza che la redazione prenda dei seri provvedimenti.