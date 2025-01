Helena Prestes ha avuto un attacco di panico dopo la diretta del Grande Fratello. A raccontarlo è stato Luca Calvani che ha confessato di aver avuto difficoltà a gestire la situazione.

La puntata del reality show andata in onda lunedì 30 dicembre ha dato il via a una furiosa lite che ha rotto diversi equilibri nella Casa. Ora sembra che tutti si siano schierati contro la modella brasiliana. Ma andiamo con ordine.

L'attacco di panico

Sono giorni di grande tensione nella Casa del Grande Fratello. Helena Prestes è ormai al centro di polemiche e furiose liti: prima ha avuto un durissimo scontro con Shaila Gatta e successivamente, la concorrente avrebbe sfiorato una rissa con Ilaria Galassi. Tutto ciò ha portato a un crollo emotivo: "Ero impaurito non sapevo cosa fare, ho avuto davvero paura. Non si faceva nemmeno toccare", queste le parole di Luca Calvani che avrebbe assistito all’attacco di panico della concorrente.

Luca confessa che lunedì Helena ha avuto un attacco di panico in confessionale. Quanto è disgustosa la produzione che permette queste cose, hanno portato Helena a un punto disumanopic.twitter.com/5zJQkMSBQt #helevier — BabyAmores💫🇨🇺👠🕊️ (@BabyAmores2) January 2, 2025

La lite con Shaila Gatta

Lo scontro tra Shaila Gatta e Helena Prestes è cominciato durante la diretta del Grande Fratello. La ballerina ha accusato la modella di fingere interesse nei confronti di Zeudi Di Palma solo per ottenere il favore da parte del pubblico. Al contrario, Shaila è convinta che la modella sia ancora interessata al suo fidanzato, Lorenzo Spolverato. La replica di Helena è stata piuttosto dura: "Falsa, volgare, schifosa. Mi viene voglia di aggredirti".

Anche dopo la fine della puntata, gli animi non si sono placati. Helena ha continuato a lamentarsi urlando contro Shaila Gatta: "Non cucina, non fa un ca**o. Fai solo quella faccia da pu***na", ha detto, rifugiandosi poi nel confessionale insieme a Luca Calvani.

La lite con Ilaria Galassi

A scatenare la discussione tra Ilaria Galassi ed Helena Prestes è stata la nomination di quest’ultima: "Nomino Ilaria perché non mi piacciono i suoi atteggiamenti. Non vedevo l'ora di nominarla perché non mi sono piaciute le cose private che ha chiesto ai suoi figli", facendo riferimento a una domanda che lo storico volto de ‘Non è la Rai’ ha rivolto al figlio venuto al Grande Fratello per fare una sorpresa alla mamma.

Un commento che ad Ilaria Galassi non è andato giù. "Deve stare molto attenta, molto. Di me può dire qualsiasi cosa, può dirmi tutto, ma che non si azzardi mai a parlare dei miei figli perché io la apro", si è sfogata la concorrente con Zeudi Di Palma. Dopo, Ilaria ha raggiunto Helena per un confronto diretto. E mentre la regia inquadrava una zona della casa, si sono sentite delle urla provenire da un’altra stanza. "Le sta mettendo le mani addosso", ha urlato Chiara Cainelli. La scena, tuttavia, non è stata ripresa dalle telecamere dunque non è dato sapere cosa sia realmente accaduto. Immediatamente è intervenuta la regia che con tono severo ha detto: "Ilaria in confessionale, subito!".

Helena aggredita da Ilaria per aver detto "non mi è piaciuto che hai parlato di cose private con tuo figlio" e il gf censura..ILARIA TU DA MO CHE DOVEVI ESSERE SQUALIFICATA VERGOGNA #grandefratello #heleners pic.twitter.com/UnR5aDEQ0K — Titty💫 (@Lara1492) December 31, 2024

È probabile che verranno presi dei seri provvedimenti dagli autori del Grande Fratello, al momento tutto tace. L’appuntamento con la prossima puntata del Grande Fratello è per martedì 7 gennaio.