Cosa nascondono Lorenzo Spolverato e Chiara Cainelli? Nelle ultime settimane, la fidanzata di Lorenzo, Shaila Gatta, ha notato come il modello milanese si sia avvicinato sempre più alla concorrente e fidanzata di Alfonso D'Apice, Chiara.

A farle da spalla, alcuni utenti sui social che hanno riportato a galla dei like che, in passato, Spolverato ha messo alle foto postate su Instagram dalla Cainelli. Ma facciamo chiarezza.

Cosa sta succedendo

La relazione tra Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta continua a essere ricca di incomprensioni. Shaila vorrebbe ricevere più gesti affettuosi da Lorenzo, ma il modello milanese non capisce cosa dovrebbe fare per renderla felice. Lorenzo le ha spiegato di non essere abituato a vivere per così tanto tempo con la propria fidanzata, motivo per il quale cerca durante la giornata delle distrazioni. A queste confessioni, segue un avvicinamento "sospetto" di Lorenzo nei confronti della concorrente Chiara Cainelli, che secondo Stefania Orlando si sarebbe legata in modo particolare a Lorenzo nelle ultime settimane.

Secondo alcuni utenti, durante una cena in Casa, il concorrente Spolverato avrebbe tenuto la mano di Chiara sotto il tavolo, nascondendosi dalle telecamere. Un gesto che in molti hanno condannato, ma che ha solo aperto una questione più grande: Chiara e Lorenzo si conoscevano già prima del Grande Fratello? C'è chi ha scoperto che anni fa, proprio il modello milanese ha messo diversi like alle foto su Instagram di Chiara risalenti al 2020.

Un dettaglio che non è passato inosservato e che domani, giovedì 20 febbraio, sicuramente verrà commentato in puntata da Alfonso Signorini durante il nuovo appuntamento con il Grande Fratello.