Shaila Gatta ha ricevuto una sorpresa durante la puntata del Grande Fratello andata in onda ieri, lunedì 4 novembre. Dopo una settimana molto intesa, piena di critiche ricevute all'interno della Casa, l'ex velina ha avuto modo di emozionarsi grazie al papà Cosimo che è arrivato in Casa per risollevarle il morale.

Shaila Gatta incontra il papà Cosimo

Shaila Gatta ha incontrato l'uomo più importante della sua vita: papà Cosimo. L'uomo si è complimentato con la figlia per il percorso che sta facendo al Grande Fratello: "Sono molto fiero di te, ti voglio tanto bene", ha esclamato emozionato.

La ballerina è scoppiata in lacrime e ha potuto finalmente abbracciare il suo papà: "Ti penso tutti i giorni, mi manchi tantissimo", ha detto Shaila che ha chiesto scusa per le critiche che sta ricevendo da settimane per il suo comportamento e per la sua relazione con il gieffino Lorenzo Spolverato.

Cosimo la tranquillizza e invita la figlia a non ascoltare le critiche e a proseguire questa avventura con la tenacia e la luce che la contraddistingue: “Vai avanti per la tua strada, tu sei Shaila, dimostra chi sei” ha detto con la voce rotta dal pianto.