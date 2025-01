Il Grande Fratello torna questa sera, giovedì 30 gennaio, con un nuovo appuntamento. La puntata su Canale 5, condotta come sempre da Alfonso Signorini, prevede l'eliminazione ufficiale di uno dei concorrenti mandati in nomination nella puntata di lunedì 27 gennaio.

Le anticipazioni

Nella scorsa puntata è stato Luca Calvani ad abbandonare per sempre la Casa del Grande Fratello. L'attore non ha ottenuto 'la seconda vita' dal pubblico e per questo motivo è stato definitivamente eliminato dal gioco. I concorrenti a rischio eliminazione per l'appuntamento di questa sera sono: Amanda Lecciso, Helena Prestes, Eva Grimaldi, Ilaria Galassi, Bernardo Cherubini e Chiara Cainelli. Il concorrente più votato dovrà abbandonare definitivamente la casa, o potrebbe ottenere la 'seconda vita'. La decisione spetta al pubblico.

Il triangolo amoroso

Il triangolo amoroso tra Helena Prestes, Javier Martinez e Zeudi Di Palma continua a creare problemi tra gli inquilini. A dire la sua, è stata Pamela Petrarolo che reputa il rapporto molto ambiguo: inizialmente credeva che Zeudi volesse avvicinarsi a Helena solo per strategia. Col tempo, tuttavia, si è resa conto che i suoi sentimenti erano reali, come lo sono quelli nei confronti di Javier Martinez.

A non credere pienamente nei sentimenti di Zeudi, però, è lo stesso Javier. Il concorrente crede che l'ex Miss Italia sia ancora particolarmente legata alla modella brasiliana. Ma ormai è chiaro che la sintonia tra Javier e Zeudi è molto forte. Dopo settimane di incertezze, i due si sono lasciati andare a coccole e baci nel letto. Cosa ne penserà Helena Prestes di questo avvicinamento? Per scoprirlo, appuntamento alle 21:30 su Canale 5.