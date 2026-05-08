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Grande Fratello Vip, stasera: eliminazione a sorpresa e nuovi confronti

L'appuntamento con il reality show torna stasera 8 maggio

Ilary Blasi - Grande Fratello Vip
Ilary Blasi - Grande Fratello Vip
08 maggio 2026 | 15.11
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Stasera, venerdì 8 maggio, nuovo appuntamento con Grande Fratello Vip in prima serata su Canale 5 con la conduzione di Ilary Blasi, assieme alle due opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli.

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La finale è sempre più vicina e i colpi di scena accendono la Casa. Le due finaliste, Alessandra Mussolini e Antonella Elia, sono sempre più ai ferri corti. Tra accuse e repliche pungenti, chi avrà la meglio nella sfida all'ultima provocazione?

Il televoto in corso – che vede nominati Adriana Volpe, Francesca Manzini, Lucia Ilardo e Marco Berry – e un nuovo televoto flash daranno al pubblico il potere di scegliere chi, già stasera, dovrà lasciare definitivamente il gioco. Quale concorrente verrà eliminato?

Spazio ad Adriana Volpe, spesso 'accusata' di non esporsi e di restare nell'ombra, ma lei sembra decisa a cambiare passo per puntare dritta alla vittoria. Intanto Francesca Manzini ripercorre con emozione i rimpianti legati alla sua famiglia, in un racconto profondo che si concluderà con una sorpresa inaspettata: il messaggio della sorella Lilli.

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grande fratello vip gfvip ilary blasi canale 5
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