Grinta, chitarre e carisma: Lenny Kravitz è l'ultima rockstar

Lenny Kravitz è uno di quegli artisti che attraversano le mode, le epoche e i cambiamenti del mercato musicale, senza perdere un briciolo di credibilità e carisma. Con una carriera che sfiora i quarant’anni, lui continua a rappresentare il rock fatto di chitarre, ritornelli da cantare a squarciagola e pantaloni di pelle. E in un Forum di Assago a Milano sold out, non delude le aspettative, portando in scena senza sbavature il suo ‘Blue Electric Light Tour 2025’. Quando le luci si abbassano e le prime note rimbombano nell’aria, non c’è bisogno d’altro: da vera consumata rockstar qual è, Kravitz si prende la scena con la sola presenza. Al centro del palco, illuminato solo da fasci di luce gialla, appare in un look curato, come sempre, e a guardarlo sembra incredibile che abbia appena varcato la soglia dei 60 anni: un mix tra attitudine rock e coolness americana. Giacca di pelle, top scintillante, occhiali da sole, e pantaloni strettissimi d’ordinanza.

Con la chitarra in mano e il pubblico davanti, Lenny non ha bisogno di dire molto. Basta un “Milano!” e l’atmosfera cambia in un istante. Un live di Kravitz non è mai un’operazione nostalgia. Il repertorio è ricco di hit, certo, ma anche dei brani più recenti, che dimostrano come l’artista abbia continuato negli anni a rinnovarsi rimanendo sempre attuale pur nella tradizione del rock. Il concerto si apre con un tuffo nel passato con Bring It On e Minister of Rock ’n Roll, brani che confermano il suo spirito poliedrico. “Sono il ministro del rock and roll” ripete nel refrain ed è proprio cosi. Il groove si fa più intenso con TK421, il singolo più atteso dell’ultimo album Blue Electric Light. Se con Always on the Run l’arena esplode, I Belong to You aggiunge un tocco più intimo, con il suo inconfondibile animo soul. “È bello essere tornato qui a celebrare l’amore - dice Lenny dal palco - che fortuna essere essere vivi. Liberate le vostre anime in queste due ore. Io sono qui per amplificare l’amore”.

Stillness of Heart e Believe, tra le ballad più amate del suo repertorio, regalano al pubblico un altro momento emozionante. Come quando si immerge nella folla, salutando i fan e stringendo mani. “Fortissimo” dice in italiano incalzando il Forum, che risponde cantando in coro. Nella seconda parte dello show, l’artista newyorkese intona alcune delle sue canzoni più amate: Low e The Chamber, con il loro sound sofisticato ed elettronico, mostrando il lato più sperimentale della sua musica, mentre I’ll Be Waiting, che suona al pianoforte, mette i brividi con il suo crescendo melodico.

Man mano che la serata si fa intensa, il rocker piazza una sequenza di brani che hanno fatto la storia: It Ain’t Over ’Til It’s Over, Again e la sua inconfondibile versione di American Woman. L’apice arriva con due pezzi che non possono mancare: Fly Away e Are You Gonna Go My Way, ‘anthem’ che trasformano il palazzetto in un’enorme festa rock. Quando le luci sembrano spegnersi, eccolo tornare per un encore da incorniciare con Let Love Rule.

Lenny Kravitz non ha mai avuto bisogno di forzare il proprio personaggio. La sua attitudine è autentica, così come il suo modo di stare sul palco. Il live di Milano non è costruito su effetti spettacolari ma sull’impatto di una band straordinaria, che suona con intensità e su un artista carismatico che sa trascinare il pubblico. Non c’è dubbio che sia una delle ultime rockstar, non solo un grande nome della musica internazionale ma un artista che continua a dimostrare di essere tra i baluardi del Rock con la erre maiuscola. (di Federica Mochi)