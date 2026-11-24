A 120 anni dalla nascita del leggendario Compay Segundo e a 30 anni dalla pubblicazione dello storico album 'Buena Vista Social Club', il Grupo compay segundo de buona vista social club, l’ensemble che continua a portare sui palcoscenici di tutto il mondo il patrimonio musicale del celebre artista cubano, torna nei teatri d’Europa nel 2027 con il tour 'La Leyenda continua'. Dopo il grande successo delle date estive, il Grupo Compay Segundo de Buena Vista Social Club farà nuovamente tappa in Italia nel 2027 con 14 imperdibili appuntamenti. Di seguito le date italiane del tour 'La Leyenda continua', prodotto e organizzato da 'Futura Unisce Produzione Eventi': 28 febbraio 2027 – Conegliano | Teatro Accademia; 14 marzo 2027 – Grosseto | Teatro Moderno; 15 marzo 2027 – Firenze | Teatro Cartiere Carrara; 16 marzo 2027 – Bologna | Teatro Celebrazioni; 17 marzo 2027 – Napoli | Palapartenope; 18 marzo 2027 – Catania | Teatro Metropolitan; 20 marzo 2027 – Palermo | Teatro Golden; 22 marzo 2027 – Parma | Auditorium Paganini; 23 marzo 2027 – Milano | Teatro Nazionale; 25 marzo 2027 – Roma | Auditorium Conciliazione; 26 marzo 2027 – Bitritto (Bari) | Palatour Frecciarossa; 27 marzo 2027 – San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) | Palariviera; 30 marzo 2027 – Torino | Teatro Alfieri; 31 marzo 2027 – Bergamo | Teatro Donizetti.

Nato come Máximo Francisco Repilado Muñoz nel 1907 a Siboney, nei pressi di Santiago de Cuba, Compay Segundo è stato una delle figure più influenti della musica cubana. La sua straordinaria carriera si è sviluppata in due fasi: la prima, tra gli anni ‘40 e ’50, che lo ha visto protagonista con Los Compadres e il Conjunto Matamoros; la seconda, esplosa in età avanzata, che lo ha consacrato sulla scena internazionale grazie al progetto. La svolta decisiva è avvenuta nel marzo del 1996 quando il chitarrista e produttore Ry Cooder, durante un viaggio a L’Avana, è rimasto folgorato dal suo talento. Da quel fortunato incontro sono nati il celebre album “Buena Vista Social Club”, che ha venduto milioni di copie in tutto il mondo, e l’omonimo film del 1999 diretto da Wim Wenders, candidato agli Oscar e recentemente restaurato con l’aggiunta di immagini inedite. A oltre vent’anni dalla scomparsa di Compay Segundo, avvenuta nel 2003, la sua eredità artistica e il suo inconfondibile “son” – autentica quintessenza della musica cubana – continuano a vivere attraverso il GRUPO COMPAY SEGUNDO DE BUENA VISTA SOCIAL CLUB. La formazione, composta da nove elementi, continua a diffondere e a custodire il suo repertorio sotto la guida del figlio SALVADOR REPILADO LABRADA, direttore artistico e contrabbassista del gruppo, insieme a HUGO GARZÓN BARGALLÓ, storica voce del gruppo e maracas.

Entrambi hanno condiviso con Compay Segundo il palco del leggendario concerto alla Carnegie Hall di New York nel 1998. "L’eredità artistica di mio padre, Compay Segundo, è profonda e continua a vivere ancora oggi. Viene custodita attraverso la sua opera immortale, la sua influenza come innovatore e il lavoro del nostro gruppo musicale. – afferma Salvador Repilado Labrada – Mio padre è stato molto più di un interprete: è stato un creatore che ha arricchito la musica cubana in modo unico, inventando l’”armónico”, uno strumento a sette corde diventato il suo marchio distintivo. Fu inoltre il primo a introdurre un insieme di clarinetti come elemento fondamentale nelle formazioni di son, conferendo loro una particolare ricchezza timbrica. Brani come “Chan Chan”, “Macusa” e “Sarandonga” fanno ormai parte del repertorio classico della musica tradizionale cubana. Il Grupo Compay Segundo de Buena Vista Social Club continua a preservarli, interpretarli e valorizzarli con la massima fedeltà". La formazione attuale, oltre a Salvador Repilado Labrada e Hugo Garzón Bargalló, comprende Nilso Arias Fernández (seconda voce e chitarra), Rafael Inciarte Rodríguez (direzione musicale e cori), Haskell Armenteros Pons (clarinetto e cori), Rafael Inciarte Cordero (clarinetto basso), Rafael Dairon Mejias Chang (percussioni e cori), Omar Perez Rodríguez (chitarra) e Yoel Matos Rodriguez (armónico).