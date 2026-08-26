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Harry Potter, Rupert Grint torna Ron Weasley a Broadway: "Fa parte di me, ora entrambi siamo padri"

L'attore riprenderà il suo iconico ruolo della saga cinematografica

Rupert Grint - Ipa
Rupert Grint - Ipa
26 agosto 2026 | 20.36
Lucrezia Leombruni
LETTURA: 2 minuti

Rupert Grint riprende il suo iconico ruolo di Ron Weasley a quindici anni da 'Harry Potter e i Doni della Morte - Parte 2'. L’attore, protagonista degli otto film della saga 'Harry Potter' dal 2001 al 2011, entra nel cast di 'Harry Potter and the Cursed Child' al Lyric Theatre di Broadway, dove sarà in scena dal 2 febbraio al 30 maggio 2027. Interpreterà una versione adulta di Ron nella storia che segue la nuova generazione di studenti di Hogwarts.

"Ron Weasley fa parte di me da quando avevo undici anni e non vedo l’ora di rincontrarlo in questa fase della vita", ha dichiarato Grint in una nota. "C’è qualcosa di speciale nel tornare nei suoi panni ora che siamo entrambi padri: è al tempo stesso familiare e completamente nuovo. E la gioia di tornare a Broadway, questa volta in un ruolo che ha definito così tanto della mia vita, è davvero emozionante". La scelta di Grint arriva dopo il successo della partecipazione di Tom Felton, che ha interpretato un Draco Malfoy adulto: la sua presenza ha spinto la produzione a prolungare le repliche fino al 3 gennaio e ha contribuito a un incremento del botteghino.

"Rupert non sta semplicemente tornando a un ruolo del passato", hanno commentato in una nota i produttori Sonia Friedman e Colin Callender, "ma sta proseguendo un viaggio iniziato da bambino, portandolo avanti con tutta l’esperienza accumulata negli anni, tra cinema, televisione e apprezzati lavori teatrali a Broadway e nel West End. Il suo ritorno crea un ponte potente tra la storia che il pubblico ha amato e il racconto di famiglia, eredità e passaggio del tempo che 'Harry Potter and the Cursed Child' porta avanti". Le prevendite apriranno il primo settembre.

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Harry Potter Ron Weasley Broadway Teatro
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