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Harry Styles torna in Italia, l'annuncio: al Circo Massimo il 7 e 8 agosto 2027

L'assessore ai Grandi Eventi di Roma Capitale,Alessandro Onorato: "Due concerti indimenticabili che entreranno nella storia della musica live"

Harry Styles - fotogramma/ipa
Harry Styles - fotogramma/ipa
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10 settembre 2026 | 14.47
Antonella Nesi
LETTURA: 2 minuti

Harry Styles in concerto al Circo Massimo di Roma il 7 e 8 agosto del 2027. L'annuncio ufficiale è arrivato dai social del cantautore e attore britannico, insieme alle altre date del tour mondiale 'Together, Together 2027', che si aprirà a Phoenix il 2 aprile per concludersi a Londra il 28 agosto, dopo aver fatto tappa anche a Dallas, Los Angeles, Toronto, Altanta, Chicago, Berlino, Parigi, Madrid e Dublino.

I biglietti saranno disponibili a partire dalla prevendita AMEX, che partirà lunedì 14 settembre alle 9:00 ora locale, mentre gli eventuali biglietti rimanenti saranno disponibili in vendita generale a partire da lunedì 14 settembre alle 16:00 ora locale.

Onorato: "Le sorprese non sono finite"

"Finalmente lo possiamo annunciare: Harry Styles a Roma. Saranno due serate uniche 7 e 8 agosto, al Circo Massimo", conferma l'assessore ai Grandi Eventi di Roma Capitale, Alessandro Onorato, sui social. "E' ufficiale - afferma Onorato in un video postato su Instagram che si è subito riempito di commenti entusiastici di fan del cantante e attore brittanico - Harry Styles suonerà a Roma. Tor Vergata? No. Stadio Olimpico? No. Circo Massimo! Qui il 7 e l'8 agosto Harry Styles farà due concerti indimenticabili che entreranno nella storia della musica live. Migliaia di persone arriveranno da ogni parte del mondo e renderanno queste due serate uniche. Simao felici che Harry Styles venga a Roma, città che lui ama e che saprà restituirgli il grande affetto, il grande amore che ci ha dimostrato ancora una volta", aggiunge l'assessore. Che poi promette: "Le sorprese per la prossima estate non sono ancora finite. Tenetevi forte".

Il tour globale

Ogni città del tour 2027 di Harry Styles avrà uno special guest diverso: Tinashe, CA7RIEL & Paco Amoroso, Kylie Minogue, Lainey Wilson, Q Marsden, The Womack Sisters, Getdown Services, Caroline Polachek, Feist, LCD Soundsystem, Baby Rose e Tears For Fears si uniranno a Styles in date selezionate. Special guest dei due show italiani: LCD Soundsystem.

Together, Together ha preso il via nel maggio 2026 con 67 show in sette città: Amsterdam, Londra, San Paolo, Città del Messico, New York, Melbourne e Sydney. Dopo gli appuntamenti già conclusi ad Amsterdam, Londra, San Paolo e Città del Messico, Styles è attualmente nel pieno di una serie da record di 30 concerti al Madison Square Garden di New York, le sue uniche esibizioni negli Stati Uniti del 2026. Il tour proseguirà a Melbourne e Sydney a dicembre.

Styles ha inoltre recentemente ottenuto un titolo Guinness World Records per la più lunga residency di un musicista al Wembley Stadium nell’arco di un’unica serie di concerti, dopo 12 show nell’iconica venue londinese. Tornerà a Wembley per le tre esibizioni finali di Together, Together nell’agosto 2027.

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Harry Styles Circo Massimo Roma Concerto
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