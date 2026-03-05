circle x black
Harry Styles sulla morte di Liam Payne: "Perderlo è stato molto difficile"

Il cantante 31enne morì a Buenos Aires nel 2024. Insieme furono parte della band 'One Direction'

Liam Payne e Harry Styles - Ipa
05 marzo 2026 | 21.05
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Per la prima volta Harry Styles parla del lutto che ha colpito gli ex One Direction, la morte di Liam Payne nell'ottobre 2024. "È sempre difficile perdere un amico, ma è ancora di più difficile perderne uno che ti assomiglia così tanto in così tanti modi", ha detto il cantante a Zane Lowe di Apple Music nel corso di un'intervista in occasione del suo quarto album in studio, 'Kiss All of the Time'. "È stato un momento davvero importante per me, perché mi ha permesso di guardare alla mia vita e chiedermi: 'Cosa voglio fare della mia vita? Come voglio vivere la mia vita?'. E penso che il modo migliore per onorare i propri amici che se ne vanno sia vivere al massimo", ha continuato.

"Credo che ci sia stato un periodo, dopo la sua morte, - ha spiegato - in cui ho faticato molto a riconoscere quanto sia strano che altre persone si approprino in qualche modo di parte del tuo dolore. Provo emozioni molto forti per la morte del mio amico. E poi, all'improvviso, mi sono reso conto che forse c'è un desiderio da parte degli altri che tu esprima in qualche modo ciò che provi altrimenti significa che non lo stai provando".

Payne è morto a soli 31 anni precipitando dal balcone di un hotel a Buenos Aires. Sul fatto sono ancora in corso le indagini.

