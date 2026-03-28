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Mercedesz Henger mamma: "Il parto? 19 ore di travaglio, un incubo"

La figlia dell'attrice ospite oggi nel salotto di Silvia Toffanin

Mercedesz Henger - Verissimo
Mercedesz Henger - Verissimo
28 marzo 2026 | 17.08
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Ne è valsa la pena, sono felicissima". Con queste parole Mercedesz Henger, ospite oggi a Verissimo, ha raccontato la gioia di essere diventata mamma per la prima volta della piccola Aurora, nata il 25 febbraio.

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Un'emozione immensa che però arriva dopo un'esperienza tutt'altro che semplice. L'attrice ha ricordato le difficoltà del parto: "Sto vivendo il periodo più bello della mia vita dopo aver vissuto il momento più brutto della mia vita, 19h di travaglio, quasi un giorno. Si è fatta attendere", ha raccontato l'attrice col sorriso.

Mercedesz ha parlato della maternità, definendola "magica": "È tutto abbastanza naturale. Ogni piccola cosa è un’esperienza magica, anche cambiare il pannolino per la prima volta lo è stato. Non so come altro descriverlo. Ora che lo sto vivendo, posso dire che diventare mamma è una vera magia".

E sul compagno, Alessio Salata, Mercedesz Henger ha detto: "Il papà è stato incredibilemnte paziente anche se si è preso tanti insulti, mi è stato al fianco tutto il tempo, è stato veramente dolce". "Ho trovato una persona davvero speciale per me - ha aggiunto Henger -. Lo ringrazierò per sempre".

Lo sguardo è già rivolto al futuro e al sogno di allargare presto la famiglia: "Ho già voglia di avere un altro figlio, con molta calma. Un maschietto sarebbe bellissimo".

E sulla nonna della bimba, Eva Henger, l'attrice ha raccontato: "La mamma ha aspettato 17h in sala d’attesa, ha dormito insieme agli altri parenti sulle sedie di plastica, aspettando la nascita di aurora. Non mi ha lasciata un secondo".

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