Michelle Hunziker e Giulio Berruti nuova coppia del jet set? Sembrerebbe di sì. Sul numero di 'Chi', in edicola domani, appaiono infatti le prime foto insieme. Il settimanale li ha immortalati dietro le quinte di 'Battiti Live Spring', il programma che la Hunziker ha registrato lo scorso fine settimana a Ferrara. Nelle immagini si vede Berruti che aspetta Michelle Hunziker e poi, insieme, attraversano il backstage e si dirigono su un van che li porterà a Milano, sotto casa della conduttrice. Salutano tutti e sorridono, prima di salire sulla vettura.

Giulio Berruti e Michelle Hunziker si conoscevano da tempo, ma si sono rivisti, psiega il settimanale, lo scorso dicembre a un evento in Svizzera e, a febbraio, hanno cominciato a vedersi a Roma. Di recente avrebbero trascorso anche un weekend in Svizzera. Berruti, attore e medico estetico, è stato legato dal 2020 al 2025 a Maria Elena Boschi; Michelle Hunziker è stata legata fino allo scorso ottobre e Nino Tronchetti Provera.