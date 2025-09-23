circle x black
Ignazio Boschetto de 'Il Volo', tenero scatto con il figlio: "La miglior sensazione della vita"

Il piccolo Gabriele è nato un paio di settimane fa: è il primogenito del cantante de 'Il Volo'

Ignazio Boschetto - Ipa
23 settembre 2025 | 18.13
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

A un paio di settimane dall'annuncio di essere diventato papà di Gabriele, Ignazio Boschetto condivide un tenero scatto in bianco in nero insieme al suo bebè. "La miglior sensazione della vita", scrive a corredo in una 'Storia' su Instagram.

boschetto figlio dormono ig

Lo scorso 8 settembre sua moglie Michelle Bertolini aveva condiviso la foto di un grande orsacchiotto di peluche, fiocco e palloncini azzurri con la scritta: 'Benvenuto Gabriele'. E poi per chiarire che il parto era già avvenuto aveva scritto: "A casa con il nostro piccolino".

Questo mese la voce de 'Il Volo' e Bertolini hanno anche festeggiato il loro primo anniversario di matrimonio: nel settembre 2024 si erano sposati prima con una cerimonia civile in provincia di Bologna e poi con una festa sul Lago di Como. La coppia aveva annunciato la gravidanza pubblicamente lo scorso aprile: "Fra pochi mesi arriverai e non vediamo l’ora di vederti, di crescerti, di farti conoscere il mondo e di conoscere il meraviglioso privilegio di essere papá e mamma". Inizialmente i due credevano di aspettare una bambina che avrebbero chiamato Bianca ma dopo l'ecografia morfologica, che si effettua solitamente durante il secondo trimestre della gravidanza, hanno scoperto che sarebbe arrivato un maschietto e avevano già fatto sapere di aver scelto per lui il nome Gabriele.

