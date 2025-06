Il comico e conduttore sul palco del Next Generation Fest gioca su dichiarazioni del ministro di qualche giorno fa 'i toscani hanno rotto le palle'

"Vorrei portare la pace fra il ministro Salvini, il presidente della Regione Toscana, Giani, e tutti i toscani. Mi offro come ponte, poi a Salvini piacciono i ponti quindi è facile". Così il comico e conduttore Gabriele Vagnato, sul palco della quarta edizione del Next Generation Fest, che si è tenuta ieri a Firenze, gioca sulle dichiarazioni del ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili: "I toscani hanno rotte le palle", aveva detto Salvini qualche giorno fa, in risposta al presidente della Regione Abruzzo, Marsilio, che sostiene come sia "più esportato il Montepulciano d’Abruzzo rispetto al Nobile di Montepulciano". In segno di pace "gli proponiamo del Vin Santo", ha detto Giani.