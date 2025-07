Nuovi attacchi russi con droni e missili nella notte hanno scosso Kiev. Almeno otto persone sono rimaste ferite, tra cui un bambino di tre anni. Lo ha reso noto il capo dell'amministrazione militare della capitale ucraina Tymur Tkachenko. Un condominio nel quartiere di Darnytskyi è stato danneggiato: l'onda d'urto ha mandato in frantumi le finestre dal sesto all'undicesimo piano di uno degli ingressi. Quattro persone sono state ricoverate in ospedale, una delle quali in condizioni critiche.

L'attacco avviene pochi giorni dopo il terzo round di colloqui di pace tra Russia e Ucraina, tenutosi a Istanbul il 23 luglio. I negoziati non hanno portato a un accordo di cessate il fuoco, nonostante la minaccia del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, di imporre dazi doganali elevati alla Russia se Mosca non dovesse raggiungere un accordo entro 50 giorni dal suo annuncio.

Mosca: "Abbattuti 7 droni di Kiev nella notte"

Le forze di difesa aerea russe hanno abbattuto sette droni ucraini durante la notte, quattro dei quali nella regione di Rostov. Lo ha riferito il ministero della Difesa russo. "Nella notte scorsa, i sistemi di difesa aerea in servizio hanno distrutto sette velivoli senza pilota ucraini: quattro sopra il territorio della regione di Rostov e uno ciascuno sopra i territori delle regioni di Orël, Kaluga e Bryansk", ha dichiarato il ministero.