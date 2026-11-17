Vincenzo Mollica ha dedicato una approfondita e sentita recensione al nuovo libro e al nuovo album di Francesco Baccini. Nel video postato sui suoi canali social, Mollica, nonostante i segni evidenti dei problemi di salute che affronta da diverso tempo, propone un’analisi molto lucida del lavoro del cantautore, usa parole di grande apprezzamento e rivolge poi un commovente ringraziamento a Baccini che gli ha voluto dedicare sia il suo libro "Nomi e cognomi" che il nuovo album "Nomi e cognomi 2", usciti in queste settimane. Tra i due esiste un rapporto di grande stima e amicizia e Baccini in diverse interviste ha raccontato che a scoprirlo all’inizio della sua carriera fu proprio Mollica.