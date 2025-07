A vent'anni di distanza dall'uscita del film cult del 2006, 'Il diavolo veste Prada' torna sul grande schermo con un sequel attesissimo. Le riprese sono ufficialmente iniziate in questi giorni tra New York e l'Italia, con un cast d'eccezione che riunisce Anne Hathaway, Meryl Streep, Emily Blunt e Stanley Tucci. A loro si aggiunge ora anche Kenneth Branagh, che interpreterà il marito di Miranda Priestly, il ruolo iconico di Meryl Streep, come riporta 'The Hollywood Reporter'.

Il primo film, tratto dall'omonimo romanzo, raccontava la storia di Andy (Hathaway), neolaureata in giornalismo che ottiene un lavoro prestigioso come assistente di Miranda Priestly (Streep), ispirata alla direttrice di 'Vogue' Anna Wintour. Andy viene catapultata nel mondo sfavillante e spietato dell’editoria e della moda, affiancata dalla collega assistente Emily Blunt. Il successo del film fu clamoroso: incassi mondiali per 326 milioni di dollari e una nomination agli Oscar per Streep.

Il cast, chi entra e chi esce

Nel sequel, Miranda Priestly continua a dirigere la rivista 'Runway', che però affronta le difficoltà del mercato editoriale in crisi. Emily Blunt interpreta ora un'ex assistente di Miranda diventata manager di un importante gruppo di lusso che collabora con 'Runway'. Stanley Tucci torna a vestire i panni di Nigel Kipling, il direttore artistico della rivista. Kenneth Branagh entrerà invece nel cast nei panni del marito di Priestly.

Secondo quanto riporta in esclusiva 'Entertainment Weekly' non tornerà invece Adrian Grenier che nel lungometraggio originale interpretava Nate Cooper, il fidanzato di Andy. Nel corso degli anni questo personaggio è stato sempre più considerato dai fan il 'vero cattivo' della storia. Nel 2021 lo stesso attore aveva dichiarato: "Tutti i mese usciti fuori mi hanno scioccato. Non me ne ero reso conto forse perché ero immaturo come Nate all'epoca e in molti aspetti lui è veramente egoista e incentrato su se stesso. Non ha saputo supportare Andy nella sua carriera".

L'annuncio ufficiale di 'Il diavolo veste Prada 2' è stato dato attraverso i social media, accompagnato da un video che ripropone alcune delle battute più celebri del primo film, a confermare l'attesa dei fan di tutto il mondo.